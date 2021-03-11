Başkan Lale yol çalışmalarını yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Hani ilçesinde kazalara neden olan dar yollar genişletilip, yeniden asfaltlanırken, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale çalışmaları yerinde inceledi.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı Kaledibi Grup Yolu diye bilinen Kalaba, Yukarı Turalı, Topçular ve Kaledibi Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen ve ekiplerden bilgi alan Başkan İbrahim Lale, belediyenin talebini geri çevirmeyen Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Yol genişletme çalışmalarının bitmesiyle ilçe halkının büyük bir eziyetten kurtulacağını ifade eden Lale, “Proje kapsamında 20 kilometrelik ana yolumuza sıcak asfalt dökülecek ve yol genişletilecek. Ayrıca Akçayurt Mahallemizde 4.2 kilometrelik asfalt ve yol genişletme çalışması yapılacak. Her projemize olumlu yaklaşan valimize, bu projeyi de hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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