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HDP önündeki eylemde 556´ncı gün; aile sayısı 215 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 556´ncı gün; aile sayısı 215 oldu


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 556´ncı günde de sürüyor. Aile sayısı, 2015'te Muş'un Güdümlü köyünde çobanlık yaparken, 18 yaşında kaçırılarak, dağa götürülen Mehmet'in babası Sabri Kılıç´ın katılmasıyla 215 oldu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'ÇOCUĞUM HDP TARAFINDAN KAÇIRILMIŞ'
HDP önünde eylem yapan aile sayısı, 2015 yılında Muş´un Güdümlü köyünde çobanlık yaparken, 18 yaşında kaçırılıp, dağa götürülen Mehmet Kılıç´ın babası Sabri Kılıç´ın katılmasıyla 215 oldu. Sabri Kılıç, çocuğunun kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tutarak, teslim olması için çağrıda bulundu. Kılıç, "Çocuğum HDP tarafından kaçırılmış. Ben çocuğumu geri istiyorum. Çobanlık yapıyordu, hayvanlar geldi, o gelmedi. Ben çocuğumu geri istiyorum. Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Cezan yoktur. Annen perişan haldedir. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.
AİLELERDEN PKK'LI NURETTİN DEMİRTAŞ'A TEPKİ
Öte yandan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'ın evlat nöbetinin bırakılması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Aileler adına açıklama yapan, 2012 yılında Hakkari'de 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Emircan için evlat nöbetini sürdüren Nihal Çiftçi, "Biz burada gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi terörist Nurettin Demirtaş, bize 'Nöbeti bırakın' diyor. Biz nöbeti bırakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız. Demirtaş kardeşlerin ipliğini ortaya çıkaracağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-03-11 15:39:11

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