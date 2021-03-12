Silvan'da mart ortasında kar yağdı

Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, bademlerin çiçek açtığı dönemde kara teslim oldu. Kar yağışı nedeni ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, havaların aniden soğuması çiftçileri tedirgin etti.

Silvan ilçe merkezi ile Boyunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Havaların aniden soğuması sonucu Silvan'ın yüksek rakımlı mahallelerinde bastıran kar yağışı çiftçileri tedirgin etti. Yüksek kesimlerde yağan kar, çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar badem ağaçlarının çiçek açmasının ardından ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.