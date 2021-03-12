Kulp mart ayında beyaza büründü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini soğuk havaya bıraktı. Mart ayının ortasında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü.

İlçe genelinde dün akşam saatlerinde yağan yağmur, bu sabah yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, ilçe merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığının yükseklerde 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Havaların aniden soğuması, en çok çiftçileri tedirgin etti.

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