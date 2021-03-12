Kulp'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeni ile tören düzenlendi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çok amaçlı konferans salonunda korona virüs tedbirleri alınarak düzenlenen törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından, Kulp ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında 1. olan öğrenciye Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

Yarışmada dereceye girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

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