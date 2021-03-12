Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aynalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Kemal Ekinci (27) ile amcasının oğlu B.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kemal Ekinci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, B.E.’nin ise Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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