Şiddetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı uçtu

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şiddetli rüzgarda 7 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binanın çatısı öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının bir kısmı kaldırıma düşerken, bir kısmı da yan taraftaki bir evin çatısına devrildi. Olay sonrasında tehlike arz etmemesi için çatıda önlem alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.