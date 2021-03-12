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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü DÜ’de kutlandı

İHA

İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü DÜ’de kutlandı

Dicle Üniversitesinde İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü kutlandı.
TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin yayınladığı genelge ile Dicle Üniversitesinde İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce “Milli Marş” olarak kabul edilişinin 100. Yılı anısına ‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’ konulu anma programı düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Dicle üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, il protokol üyeleri, kurumu amirleri ve üniversitemiz akademisyenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından yapılan açılış ve selamlama konuşmasıyla devam etti. Rektör Karakoç, eserleri, hayatı, mücadelesi ve şahsiyetiyle örnek olan Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşının 100. yılı olmasını anmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, “Bizler, bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyor, hedeflerimize doğru yürüyorsak, bunu İstiklal Marşı’nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan ecdadımıza borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ise yaptığı konuşmada İstiklal Marşının milletimizin ruhunu yansıttığını belirterek, marşın anaokulundan mezara kadar okunacağını vurguladı ve Mehmet Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisinde bulundu.
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan’da “Zaman İhtiyarladıkça Gençleşen Şair, Mehmed Akif Ersoy” adlı konuşmasında müstesna şahıs Mehmet Akif Ersoy’un yıllar geçtikçe değerinin arttığını ifade etti. Doç Dr. Aslan, “Türkiye’de belki en çok duyulan fakat en az tanınan şahsiyetlerden birisidir Akif. Onun bize sunduğu, ideal insan, ideal vatandaş, ideal aydın mefkuresi ya anlaşılmadı ya da anlaşılması için zamana ihtiyaç vardı. Bazı eserler ve şahsiyetler zaman ihtiyarladıkça gençleşirler, Akif de öyle bir şahsiyet” dedi.
Ersoy’un mütevazi yaşayıp müztevazi bir şekilde hayattan elini eteğini çektiğini vurgulayan Aslan, şairin en güzel şiirlerini seslendirdi. Program öğretim üyeleri tarafından şiirler okunması ve üniversitenin devlet konservatuvarı öğretim üyelerinin dinletisi ile son buldu.

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