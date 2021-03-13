‘Çocuğunuz olmaz’ denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Çocuğunuz olmaz’ denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

İHA

‘Çocuğunuz olmaz’ denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

Hakkari’de yaşayan 41 yaşındaki ŞükranNasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan ve çocukları olmayacak denilen çift, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e muayene oldu. Yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavisinin sonuç vermesiyle Çivi ailesi, 5 yıl aradan sonra aynı tedavilerle ikinci çocuklarını bekliyor.
Hakkari’de yaşayan 41 yaşındaki ŞükranNasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Çivi ailesi, bu süreçte eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verip çocuğunuzu olmayacak denilen ve umutlarını yitiren Çivi çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu yumurta tembelliği teşhisi konuldu. Çifte yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavileriyle 5 yıl sonra ikinci gebelik haberi alındı.

“İkinci gebeliğin olabileceğini hiç tahmin etmedi”
Hastasının başka şehirlerde birçok ilaç tedavisi ve uygulama yaptığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Çoksüer, en çok özellikle İstanbul’da birçok merkezde uygulama yapmış fakat hiçbir şekilde başarı elde edemediklerini belirtti. Prof. Çoksüer, “Hasta kliniğimize geldi. Biz baktığımızda hastanın yumurtalarının tembel olduğunu gördük. İlk önce hemen tüp bebek yapmadık. İlk önce yumurta detoks tedavisi ve stresi azaltmak için özellikle akupunktur tedavisi uyguladık. Hastaya psikolojik olarak da destek olduk. Aynı zamanda psiko seanslarıyla da hastaya destek verdik. İlk tüp bebek uygulamasını yaptık bir tane kızımız oldu. Sağ salim doğdu ve şu an 5 yaşında. İkinci bir çocuk isteği oldu. Biz yine aynı şekilde uygulamayı yaptık. Yumurtaları ileri derece de zayıftı, tembeldi. Yine yumurtaları güçlendirdik, akupunkturla stresi azalttık. Ve en önemlisi de yumurta detoks tedavisi, yumurtaların daha kaliteli olması için uygulama yaptık. Akupunktur yumurta kalitesini artırıyor, hormon düzenini sağlıyor, rahim duvarını kalınlaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve stresi azaltıyor. Biz akupunktur tedavisiyle hastaya destek olduk. Ve en son transfer oldu. Tabi hasta ilk gebeliğinin sürpriz olduğunu düşündü. İkinci gebeliğin olabileceğini hiç tahmin etmedi. Çünkü daha önce de birçok yerde tedavi olmuştu fakat hiçbir şekilde gebelik elde edememişti. Biz ikinci tüp bebek uygulaması yaptık. 5 yıl aradan sonra ikinci tüp denemesini de kendi kliniğimizde yaptık. Ve ikincisi de şu anda gebelikle sonuçlandı. Ve mutlu gebelik haberini aldık. Bizim kliniğimizde iki de iki gebelik oldu” dedi.
41 yaşında ve 16 yıllık evli olduklarını kaydeden Nasreddin Çivi, 10’uncu seneden sonra tedavi için İstanbul’a gittiklerini dile getirdi. Çivi, “Bir aşılama sürecimiz oldu. Onda tutmadı ondan sonra Diyarbakır’a geldik. Diyarbakır’da Hakan hocayı bize önerdiler. Eşimin yumurta tembelliği vardı. Tedavi gördük. Ondan sonra embriyoları dondurduk 1 ay boyunca. Ondan sonra transfer gerçekleşti. Ve Allah’a şükür bir tane kız çocuğumuz oldu. Ondan yaklaşık bir 5 sene sonra tekrar geldik. İkinci embriyoları transfer ettik. Bugün müjdeli haberi aldık. Hakan hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Valiliği: “CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ikametine girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır”
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliği: “CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ...
Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın ...
İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü DÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü DÜ’de kutlandı
İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde ...
AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir ...
Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı ...
Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ezdirtmedi
YEREL HABERLER Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ezdirtmedi
Diyarbakır'daki STK'lar Kudüs'e destek için etkinlik düzenledi Etkinliğe katılan STK'lar adına konuşan Mustazaflar Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Cahit Ünsal: “Bir tek Müslüman kalıncaya kadar Kudüs bir dava olarak sürdürülecektir” "Siyonist rejimi Selahaddin'in nefesini ansızın enselerinde hissedeceklerdir”
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki STK'lar Kudüs'e destek için etkinlik ...
Vali Karaloğlu, “Problemlerin hiçbiri çözümsüz değil, çözdük, çözeceğiz”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, “Problemlerin hiçbiri çözümsüz değil, ...
Yeni hatlar yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek
YEREL HABERLER Yeni hatlar yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü ...
Şiddetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı uçtu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı uçtu
Bismil Kaymakamı Türkmen: “Çay sizden, simit bizden”
YEREL HABERLER Bismil Kaymakamı Türkmen: “Çay sizden, simit bizden”
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, ...
Ergani'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergani'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
Kulp'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulp'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
Diyarbakır ulaşımının ‘anayasası’ hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır ulaşımının ‘anayasası’ hazır
HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız
YEREL HABERLER HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu ...
Kayapınar Belediyesinden anaokullarına oyuncak kütüphane desteği
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden anaokullarına oyuncak ...
Kulp mart ayında beyaza büründü
YEREL HABERLER Kulp mart ayında beyaza büründü
Dicle'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Dicle'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
Silvan'da mart ortasında kar yağdı
YEREL HABERLER Silvan'da mart ortasında kar yağdı
HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "Oğlum orada değildi diyorlar, yalanları bir bir çıkıyor" Süleyman Aydın: "Artık 14 yaşındaki çocukları dağa götüremiyorlar, eylemimizden rahatsız oluyorlar. HDP’ye oy veren Kürt vatandaşlarına sesleniyorum, bizde sizin gibi Kürt’üz, artık HDP’nin iç yüzünü görün"
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla ...