‘Çocuğunuz olmaz’ denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor

Hakkari’de yaşayan 41 yaşındaki ŞükranNasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan ve çocukları olmayacak denilen çift, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e muayene oldu. Yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavisinin sonuç vermesiyle Çivi ailesi, 5 yıl aradan sonra aynı tedavilerle ikinci çocuklarını bekliyor.

Hakkari’de yaşayan 41 yaşındaki ŞükranNasreddin Çivi, 16 yıllık evliliğinde çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Çivi ailesi, bu süreçte eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verip çocuğunuzu olmayacak denilen ve umutlarını yitiren Çivi çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu yumurta tembelliği teşhisi konuldu. Çifte yapılan yumurta detoksu ve akupunktur tedavileriyle 5 yıl sonra ikinci gebelik haberi alındı.



“İkinci gebeliğin olabileceğini hiç tahmin etmedi”

Hastasının başka şehirlerde birçok ilaç tedavisi ve uygulama yaptığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Çoksüer, en çok özellikle İstanbul’da birçok merkezde uygulama yapmış fakat hiçbir şekilde başarı elde edemediklerini belirtti. Prof. Çoksüer, “Hasta kliniğimize geldi. Biz baktığımızda hastanın yumurtalarının tembel olduğunu gördük. İlk önce hemen tüp bebek yapmadık. İlk önce yumurta detoks tedavisi ve stresi azaltmak için özellikle akupunktur tedavisi uyguladık. Hastaya psikolojik olarak da destek olduk. Aynı zamanda psiko seanslarıyla da hastaya destek verdik. İlk tüp bebek uygulamasını yaptık bir tane kızımız oldu. Sağ salim doğdu ve şu an 5 yaşında. İkinci bir çocuk isteği oldu. Biz yine aynı şekilde uygulamayı yaptık. Yumurtaları ileri derece de zayıftı, tembeldi. Yine yumurtaları güçlendirdik, akupunkturla stresi azalttık. Ve en önemlisi de yumurta detoks tedavisi, yumurtaların daha kaliteli olması için uygulama yaptık. Akupunktur yumurta kalitesini artırıyor, hormon düzenini sağlıyor, rahim duvarını kalınlaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve stresi azaltıyor. Biz akupunktur tedavisiyle hastaya destek olduk. Ve en son transfer oldu. Tabi hasta ilk gebeliğinin sürpriz olduğunu düşündü. İkinci gebeliğin olabileceğini hiç tahmin etmedi. Çünkü daha önce de birçok yerde tedavi olmuştu fakat hiçbir şekilde gebelik elde edememişti. Biz ikinci tüp bebek uygulaması yaptık. 5 yıl aradan sonra ikinci tüp denemesini de kendi kliniğimizde yaptık. Ve ikincisi de şu anda gebelikle sonuçlandı. Ve mutlu gebelik haberini aldık. Bizim kliniğimizde iki de iki gebelik oldu” dedi.

41 yaşında ve 16 yıllık evli olduklarını kaydeden Nasreddin Çivi, 10’uncu seneden sonra tedavi için İstanbul’a gittiklerini dile getirdi. Çivi, “Bir aşılama sürecimiz oldu. Onda tutmadı ondan sonra Diyarbakır’a geldik. Diyarbakır’da Hakan hocayı bize önerdiler. Eşimin yumurta tembelliği vardı. Tedavi gördük. Ondan sonra embriyoları dondurduk 1 ay boyunca. Ondan sonra transfer gerçekleşti. Ve Allah’a şükür bir tane kız çocuğumuz oldu. Ondan yaklaşık bir 5 sene sonra tekrar geldik. İkinci embriyoları transfer ettik. Bugün müjdeli haberi aldık. Hakan hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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