Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, Bakan Soylu’ya başsağlığı diledi Evlat nöbetindeki aileler: “Annesi böyle yiğit bir evlat doğurduğu için minnettarız”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür HDP Diyarbakrı il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu’nun vefatından dolayı başsağlığı dileyerek dua etti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür HDP Diyarbakrı il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun 75 yaşında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı diledi.



“Bakan Soylu’nun annesinin vefatından dolayı çok üzüntü duyduk”

Oğlu Özakan’ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, Bakan Soylu’nun annesinin vefatından dolayı çok üzüntü duyduklarını belirterek, “Bugün çok üzüntülüyüz ve uzun süredir tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefat haberini duyduk. Eylemin ilk gününden bakanımız her zaman yanımızdaydı. Bizlere büyük bir destek verdi. Bizler anne ve babalar olarak çok üzüntülüyüz. Bakanımızın annesine Allah’tan rahmet, bakanımıza da sabırlar diliyoruz. Annesi böylesi yiğit bir evlat doğurduğu için minnettarız. Allah Bakanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Bakanımız vatanı, milletti ve devleti için büyük bir mücadele vermektedir. Burada bulunan ailelerin 24’ünün evladını o zalimlerin elinden kurtardı. Bakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak bakanımıza sabır, annesine rahmet diliyoruz” dedi.



“Bakanımızın acısı bizim acımızdır”

Oğlu Ramazan’ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Mevlüde Üçdağ da, “Bakanımız Süleyman Soylu’nun annesinin vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah mekanını cennet etsin ve bakanımıza sabır diliyoruz. Bakanımızın acısı bizim acımızdır. Allah bakanımızın annesinin mekanını cennet eylesin. Bakanımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” diye konuştu.

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