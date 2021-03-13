Dün karın yağdığı Kulp’ta dağ laleleri çiçek açtı

Zehirinde 150 protein var! Litresi 10 milyon dolar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında karların erimesiyle baharın müjdecisi dağ laleleri çiçek açtı.

Kulp ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan yeşil alanlarda karlar erimeye başladı. Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesi kırsalında baharın müjdecisi dağ laleleri çiçeklerini açarak kendisini gösterdi. Mor ve sarı renkteki dağ çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.