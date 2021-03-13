Teröristler, evladını istemek için annenin uzattığı Yasin-i Şerif’e tekme attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristler, evladını istemek için annenin uzattığı Yasin-i Şerif’e tekme attı

İHA

Teröristler, evladını istemek için annenin uzattığı Yasin-i Şerif’e tekme attı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi devam ederken, çocuğu dağa dağa kaçırıldıktan sonra Kandile giderek çocuğunu teröristlerden isteyen ve çocuğunun orada olmadığını belirten teröristeler Yasini Şerif üzerine dua yemin etmeleri için Yasini Şerif uzatan annenin elindeki Yasini Şerif’e teröristler tekme atarak bu isteği geri çevirdiği ortaya çıktı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi 558’inci gününde de devam ediyor. Hakkari'den Diyarbakır'a gelerek oğlu Emircan için nöbet tutan anne Nihal Çiftçi, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

“Elimde tuttuğum Yasinİ Şerif’e tekme attı”
Oğlunu bulmak için birçok kez terör kamplarına gittiğini anlatan anne Çiftçi, "Oğlum, 2012 yılında 9 yıl önce 14 yaşında lise birinci sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Ben oğlumu aramak için yılda 8 kez Gare, Kandil ve diğer yerlere gittim ve hiç şekilde haber alamadım. Hiçbir şekilde iletişim kurmadım en son kendimle Kuranı Kerim götüreceğim ve kendilerine yemin ettireceğim oğlumu bana göstermeleri için bana, elimde bulunan Yasin i Şerif’i sağ elimde uzattım onlara ve dedim ki; bu Kuranı’ın hatırına oğlumu bana bir kez gösterin baba dedi. Onlar elimdeki Kuranı tekmeledi. Tekme attığı için iki metre yolun altına fırladı. Bunun üzerine orada bulunan kişi ile tartıştım ve on adedim ki; sen hangi hakla ve hangi sebeple Kuranı tekmelersin. Senin dinin imanın yok sen hangi dinden imandansın diye bir süre tartıştım. Hangi kitap da bir anneyi evladından ayırmak yazıyor. Onlara devlete kurban olun dedim ve Devlet oğlumu hapse koyarsa, bana her zaman görüşme izni verir ve siz nasıl insanlarınız dedim ” dedi.

“Ben oğlumu oraya yakıştırmıyorum”
Teröristleri, ailelerin kandile gelip evlatlarını görecekleri yönde açıklamalar yaptıklarını belirten Anne Çiftçi, “Ben her yıl 8 kez gittim oraya neden o zaman bana evladımı göstermediler. Benim oğlum yaşıyor ve eğer sesimi duyuyor ise gelsin. Onu büyüten benim, onu doğuran benim ve çocuğumun orada hiçbir şekilde kalmasını istemiyorum. Ben oğlumu oraya yakıştırmıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dün karın yağdığı Kulp’ta dağ laleleri çiçek açtı
YEREL HABERLER Dün karın yağdığı Kulp’ta dağ laleleri çiçek açtı
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, Bakan Soylu’ya başsağlığı diledi Evlat nöbetindeki aileler: “Annesi böyle yiğit bir evlat doğurduğu için minnettarız”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, Bakan ...
HDP önündeki eylemde 558'inci gün; aile sayısı 216 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 558'inci gün; aile sayısı 216 ...
Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Anne ve babasıyla nöbete katılan ağabey Sinan Durak: “Resmen sattılar kız kardeşimi, biz bugün geri getirilmesini istiyoruz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha ...
‘Çocuğunuz olmaz’ denilen çift, ikinci çocuklarını bekliyor
YEREL HABERLER ‘Çocuğunuz olmaz’ denilen çift, ikinci çocuklarını ...
Diyarbakır Valiliği: “CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ikametine girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır”
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliği: “CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ...
Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın ...
İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü DÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümü DÜ’de kutlandı
İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde ...
AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir ...
Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı ...
Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ezdirtmedi
YEREL HABERLER Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ezdirtmedi
Diyarbakır'daki STK'lar Kudüs'e destek için etkinlik düzenledi Etkinliğe katılan STK'lar adına konuşan Mustazaflar Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Cahit Ünsal: “Bir tek Müslüman kalıncaya kadar Kudüs bir dava olarak sürdürülecektir” "Siyonist rejimi Selahaddin'in nefesini ansızın enselerinde hissedeceklerdir”
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki STK'lar Kudüs'e destek için etkinlik ...
Vali Karaloğlu, “Problemlerin hiçbiri çözümsüz değil, çözdük, çözeceğiz”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, “Problemlerin hiçbiri çözümsüz değil, ...
Yeni hatlar yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek
YEREL HABERLER Yeni hatlar yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü ...
Şiddetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı uçtu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı uçtu
Bismil Kaymakamı Türkmen: “Çay sizden, simit bizden”
YEREL HABERLER Bismil Kaymakamı Türkmen: “Çay sizden, simit bizden”
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, ...
Ergani'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergani'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
Kulp'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulp'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ...
Diyarbakır ulaşımının ‘anayasası’ hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır ulaşımının ‘anayasası’ hazır
HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız
YEREL HABERLER HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu ...