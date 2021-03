Teröristler, evladını istemek için annenin uzattığı Yasin-i Şerif’e tekme attı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi devam ederken, çocuğu dağa dağa kaçırıldıktan sonra Kandile giderek çocuğunu teröristlerden isteyen ve çocuğunun orada olmadığını belirten teröristeler Yasini Şerif üzerine dua yemin etmeleri için Yasini Şerif uzatan annenin elindeki Yasini Şerif’e teröristler tekme atarak bu isteği geri çevirdiği ortaya çıktı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi 558’inci gününde de devam ediyor. Hakkari'den Diyarbakır'a gelerek oğlu Emircan için nöbet tutan anne Nihal Çiftçi, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.



“Elimde tuttuğum Yasinİ Şerif’e tekme attı”

Oğlunu bulmak için birçok kez terör kamplarına gittiğini anlatan anne Çiftçi, "Oğlum, 2012 yılında 9 yıl önce 14 yaşında lise birinci sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Ben oğlumu aramak için yılda 8 kez Gare, Kandil ve diğer yerlere gittim ve hiç şekilde haber alamadım. Hiçbir şekilde iletişim kurmadım en son kendimle Kuranı Kerim götüreceğim ve kendilerine yemin ettireceğim oğlumu bana göstermeleri için bana, elimde bulunan Yasin i Şerif’i sağ elimde uzattım onlara ve dedim ki; bu Kuranı’ın hatırına oğlumu bana bir kez gösterin baba dedi. Onlar elimdeki Kuranı tekmeledi. Tekme attığı için iki metre yolun altına fırladı. Bunun üzerine orada bulunan kişi ile tartıştım ve on adedim ki; sen hangi hakla ve hangi sebeple Kuranı tekmelersin. Senin dinin imanın yok sen hangi dinden imandansın diye bir süre tartıştım. Hangi kitap da bir anneyi evladından ayırmak yazıyor. Onlara devlete kurban olun dedim ve Devlet oğlumu hapse koyarsa, bana her zaman görüşme izni verir ve siz nasıl insanlarınız dedim ” dedi.



“Ben oğlumu oraya yakıştırmıyorum”

Teröristleri, ailelerin kandile gelip evlatlarını görecekleri yönde açıklamalar yaptıklarını belirten Anne Çiftçi, “Ben her yıl 8 kez gittim oraya neden o zaman bana evladımı göstermediler. Benim oğlum yaşıyor ve eğer sesimi duyuyor ise gelsin. Onu büyüten benim, onu doğuran benim ve çocuğumun orada hiçbir şekilde kalmasını istemiyorum. Ben oğlumu oraya yakıştırmıyorum” diye konuştu.

