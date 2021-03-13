Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

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Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Diyarbakır Otogarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere, 21 GJ 730 plakalı Opel Eco marka otomobil sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptırdıktan sonra yolda çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1’i ağı 2 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

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