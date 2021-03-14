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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

İHA

Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi, yeni kontrollü normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan, tarihi ve kültürel zenginliği ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi, yeni kontrollü normalleşme ile birlikte tekrar ziyaretçilerin gözde mekanı haline geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akalınlar ve yönetim kurulu üyeleri Zerzevan Kalesini gezdi.
Geçtiğimiz yıl pandemi olmasına rağmen kaleyi 165 bine yakın kişi ziyaret etmişti.

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