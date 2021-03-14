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HDP önündeki evlat nöbetinde 559'uncu gün

DHA

HDP önündeki evlat nöbetinde 559'uncu gün


Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 216 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 559'uncu günde de sürüyor. Diyarbakır'da 2 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, evlat nöbetinin siyasette kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN'
Diyarbakır´da 2 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, bütün partiler bir araya gelirse dağa kaçırılan çocuklarının getirilebileceğini ifade ederek, evlat nöbetini siyasette kullanılmaması gerektiğini söyledi. Begdaş, "22 aydır oğlumun peşindeyiz. PKK'lı Nurettin Demirtaş, 'Aileler kalksın oradan, gelsinler Irak´ta çocuklarıyla görüştüreceğiz' dedi. Aradan bir gün geçtikten sonra oğlumun konuştuğu videosunu paylaştılar. Sanki bu ailelerle pazarlık yapıyor. Eğer samimiyseler bütün ailelerin çocuklarını bıraksın. Biz bütün siyasi partilere sesleniyoruz, herkes elini taşın altına koysun artık bu ailelerin sabrı kalmadı. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Herkes burada ciğerini, evladını istiyor. Bütün partiler, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti anlaşsınlar çocukları getirirler. Yoksa bizim çocuklarımızın yerleri çok zor, kaçamıyorlar. Kimse bizi siyasette kullanmasınlar. Çocuğum zamanını bulursa kaçsın gelsin. O ve arkadaşları kim fırsatını bulursa kaçsın gelsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2021-03-14 13:01:48

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