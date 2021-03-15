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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de yeşil kuşak çalışması vatandaşlara nefes aldırıyor

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Fabrika Mahallesi tren yolu hattına Yeşil Kuşak Projesi ile vatandaşlar kent hayatının ortasında yeşil alanla iç içe rahatça spor yapabiliyor.

Yenişehir’de yeşil kuşak çalışması vatandaşlara nefes aldırıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Fabrika Mahallesi tren yolu hattına Yeşil Kuşak Projesi ile vatandaşlar kent hayatının ortasında yeşil alanla iç içe rahatça spor yapabiliyor.
Türkiye’de 551 belediyenin katılım sağladığı kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasında 2020 Yılı ulusal ödülüne layık görülen Yeşil Kuşak Projesi, Yenişehir’de vatandaşların güvenli bir alanda gönül rahatlığı ile vakit geçirmelerini sağlıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, şehrin kalbinde, hem modern hayatın hızına ayak uyduran hem de şehrin karmaşasından uzaklaşıp vatandaşlarımızın bisiklete binip yürüyüş yapabildikleri ve dinlendikleri Yeşil Kuşak Projesinin aynı zamanda tren yolu hattına modern bir görünüm sağladığını söyledi.

Yenişehir’e 6 modern park
Yatırım yılı olarak ilan ettikleri 2021 yılında Yenişehir ilçesindeki yolların konforunu artıracak ve yeni bisiklet yollarının yapılacağını da anlatan Kaymakam Beşikci, “Fabrika Mahallemizde hayata geçirdiğimiz ve 800 metre uzunluğundaki Yeşil Kuşak Projesi içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları bulunmaktadır. 13 farklı türden 650 ağaç ve 8 farklı türden 5 bin 200 çalı grubu bitki kullanılmıştır. Çevre dostu Yeşil Kuşak Projemiz ile vatandaşlarımızın güvenli bir alanda gönül rahatlığı ile vakit geçirmektedirler. 2021 yılı içerisinde ilçemizde yeni konsept 6 modern parkımızı da tamamlayacağız. İlçemizde vatandaşlarımızdan gelen talepleri bir bir çözüme kavuşturmanın yanı sıra günümüz belediyecilik anlayışının bir parçası olarak sosyal projelere de büyük bir önem vermekteyiz. En temel belediyecilik hizmetlerini en kaliteli ve en verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak adına 7 gün 24 saat çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde yürütmekteyiz. İlçemizde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı yeşil alanlar ve sosyal mekanları oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

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