Bismil’de kadınlara yönelik çörek otu okulu açıldı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in teşviki ile kadınlara yönelik çörek otu okulu açıldı.

Kaymakam Türkmen’in teşvikleri ile kadınlara yönelik iş ortamı oluşturmak için faaliyetlerine başlayan Bismil Kadın Kooperatifi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 30 dönümlük arazide üretilecek çörek otu için tohumları toprak ile buluşturarak çörek otu okulunu açtı. Açılan okul ile ilgili bilgi veren Kaymakam Türkmen, “Faaliyetlerine başlayan Bismil Kadın Kooperatifimiz kısa sürede çok yol aldı. Kadınlarımız hali hazırda olan ürünleri işleyip satmanın yanı sıra kendi mahsullerini yetiştirmek için Bismil'in verimli topraklarına tohumlar atıyor. Bugün de bu amaçla buraya gelerek daha önce açtığımız iş okulları gibi bir yenisi daha ekleyerek çörek otu okulumuzun tohumunu attık” dedi.

Bismil Kadın Kooperatifi daha önce lale ve çilek okulunu hizmete açmıştı.

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