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Diyarbakır'ın köyünde 'Yeşil Bursa' gibi olmak için 1000 fidan dikildi

DHA

Diyarbakır'ın köyünde 'Yeşil Bursa' gibi olmak için 1000 fidan dikildi


Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler mahallelileri, 2019'da düzenlenen ağaç dikme kampanyasında aldıkları 1000'e yakın çam ve dut fidanlarını, 3 kilometrelik yol boyunca sağlı sollu dikerek, hayvanlardan korumak için de dikenlerle çevreledi. Yağmur yağmayınca ağaçları imece usulü sulayan mahalleli, kurumaması için destek bekliyor. Mahalleliden Orhan Taş, "Sulama konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Uzun hortumlar aldık. Zorlu bir süreç. Elimizden geleni yapacağız. Bunları yetiştirelim, devamı da gelecek. Burayı Bursa gibi yeşillendirmek istiyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019'da '11 Milyon Fidan' sloganıyla düzenlediği 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler mahallelileri, 1000 çam ve dut fidanı aldı. Nakliyesinden dikimine kadar mahallelinin emek verdiği fidanlar, 3 kilometrelik yol boyunca dikildi. Küçükbaşların fidanlara zarar vermemeleri için de etrafı dikenli telle çevrildi. Yaşadıkları yeri el birliğiyle Bursa gibi yeşil görüntüye kavuşturmak isteyen mahalleli, mevsimin kurak geçmesiyle fidanları yine kendi imkanlarıyla sulamaya başladı. Su sıkıntısı çeken mahalleli, bazıları kuruyan fidanlarını kurtarmak için tankerlerle 3 kilometrelik yol boyunca sulama yapmaya başladı. Sulama için destek bekleyen mahalleli, bu fidanları kurtardıktan sonra yazın kuşların da yuvası haline gelen ağaçların dikimine devam etmeyi hedefliyor. 
'SULAMADA SIKINTI ÇEKİYORUZ'
Bursa'nın Nilüfer ilçesinden 2 yıl önce memleketi Çüngüş'ün kırsal Yukarışeyhler Mahallesi'ne dönen Orhan Taş, şunları söyledi:
"15 sene Nilüfer ilçesinde kaldım. Köyü sevdiğimizden dolayı buraya döndüm. 2019'da fidan dikim kampanyasında köy halkıyla beraber talepte bulunduk. Bütün imkanlarımızla nakliyesi dahil dikimine kadar yaşlılarımızla beraber bunları ektik. Dut ve çam olmak üzere 1000'e yakın ağacımız var. Biz elimizden geldiğince sulamasını yapıyoruz. Tankerlerle suluyoruz. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen bu kadar. Bursa'nın o görüntüsünün burada da olmasını istedik. Ağaçlardan sonuçta birçok canlı faydalanıyor. Neden bizim köyümüz de böyle olmasın, dedik. Bizim burada hayvancılık çok olduğu için bunları koruyamıyoruz. Köylüler olarak gittik, bizim dağ kesiminden dikenleri traktörlerle taşıdık, buraya getirdik. Ağaçları dikenlerle koruma altına aldık. Çekirgeler bile gelip bunları yiyorlar. Biz sonradan farkına vardık. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Uzun hortumlar aldık. Onlarla sulama yapıyoruz. Zorlu bir süreç. Bunları yetiştirelim, devamı da gelecek. Aralarda kuruyanlar var. Onları tekrar ekmeyi düşünüyoruz. Bunlar 2 sene falan sulandıktan sonra su istemiyorlar. İlk sene suladık. Burayı Bursa gibi yeşillendirmek istiyoruz."
'GELECEK NESİLLERE DAHA GÜZEL ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Mahalleyi yeşillendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve köyün gençleri için de imece usulüyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Cuma Akagündüz, "Çermik Gençlik ve Spor Kulübü halı sahasını yeniliyordu. Biz de eskilerini kendi imkanlarımızla buraya getirdik. Genç kardeşlerimizle beraber el birliğiyle imece usulü çalışıyoruz. Kardeşlerimiz top oynuyor. Mutluyuz. Bir emeğimiz olmuşsa ne mutlu bize. Daha iyi olması için tabi ki de destek bekliyoruz. Kim bize destek olursa teşekkürlerimizi iletiriz. Elimizden geldiğince köyümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere, genç kardeşlerimize daha güzel bir çevre, daha güzel bir köy bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-03-16 10:03:17

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