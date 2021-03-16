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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergani kayyumu, genç çiftin nikahını kıydı

İHA

Ergani kayyumu, genç çiftin nikahını kıydı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, öğretmen Yüsra Deniz ile Ergani Cumhuriyet Savcısı İsmail İleşmek’in nikahını kıydı.
İlçeye atandığı günden itibaren birçok çalışmaya imza atan Kaymakam Öztürk, bu kez de nikah kıydı. Kaymakam Öztürk’ün nikahını kıydığı Deniz ve İleşmek çiftinin şehitliğini Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, Cumhuriyet Savcısı Emre Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez yaptı. Sosyal mesafe kuralları içerisinde geçen nikah töreninde, çiftin nikahını kıyan Kaymakam Öztürk, evlilik cüzdanlarını gelin Yüsra Deniz’e verdi.
Yeni evli çifte mutluluklar dileyen Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, “Arkadaşlarımız evlenme talebiyle belediyemize başvurdular. Biz de değerlendirmeleri yaparak burada evlendirme akdini yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah evliliğiniz Hz. Muhammed’in (sav) hayır duasıyla ülkemiz, milletimiz ve sizler için hayırlı olur. Cenabı Allah sizlere hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eder” dedi.

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