Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine 150 adet dut fidanı dikildi.

Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinin yeşillendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda lise bahçesine 150 adet dut fidanı ekildi. Fidan dikme çalışmalarını yürüten okul müdürü Fevzi Bozkurt, okulun yerleşkesinin bulunduğu alanın toprak yapısı olarak tarıma elverişli olmayan yeşil topraktan oluştuğunu söyledi. Bozkurt, "Bu problemin önüne geçmek için 3 yıl önce ilçemiz merkez camii temeli kazılırken cami temelinden çıkan yaklaşık 70 kamyon verimli kırmızı toprağı okulumuz bahçesine nakliyesini yapıp, okul bahçemizde dağıtımını ve peyzajını yapmıştık. Bu yıl da İlce Tarım ve Orman Müdürlüğüz ile belediye başkanlığımızın da iş makinesi destekleri sayesinde öğretmen ve personellerimiz hep beraber dut fidanlarımızı diktik. Türkiye’de ipek böceği üretiminin büyük bir bölümü ilçemizde yapılmaktadır. Biz de hem okul bahçemizin güzelleşmesi hem de ilce ekonomisine destek olması için okulumuz bahçesine dut fidanlarını dikmeyi uygun gördük. inşallah nasip olursa ağaçlarımızın gölgesinde oturup meyvelerinden hep beraber yeriz. Emeği ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.