Diyarbakır’da şoförlere yolcularla doğru iletişim eğitimi verildi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, iletişim becerileri ve nezaket kuralları eğitimi verdi.

Ulaşım Daire Başkanlığınca Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitim programına 573 toplu taşıma şoförü katıldı. Şoför ve yolcu arasında kurulacak olan ilişkide, davranış ve nezaket kuralları, indirmebindirme, emniyet kemeri, aşırı hızlanma, ani frenleme, trafik kurallarına uyma, kriz anında öfke kontrolü, etkili iletişim becerileri, otobüslerde çıkması muhtemel olaylarda çatışma ve kriz yönetimi, zor yolcularla baş etme gibi konular hakkında eğitim verildi.

Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay, şoförlere vatandaşların konforlu, ucuz ve modern ulaşım imkanlarından yararlanabilmesi için oluşturulan yeni Ulaşım Master Planı hakkında bilgi verdi.

Şoförlere, yeni güzergahlarda kaç toplu taşıma aracının görev yapacağı ve sefer sayıları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

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