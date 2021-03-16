DTSO'dan Silvan'da 'Mavide kal' kampanyası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Sağlık Bakanlığının illere göre açıkladığı risk haritasında mavi bölgede yer alan kent için 'Mavide kal' kampanyası başlattı. Bu kapsamda Silvan ilçesinde 3 dilde hazırlanan broşürüler vatandaşlara dağıtılıp duvarlara asıldı.

DTSO Silvan temsilcisi İbrahim Halil Yılmaz, ilçe genelinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hazırlanan broşürler tüm esnafa dağıttıklarını söyledi. Yılmaz, "Korona virüs pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir devam eden tedbirler sonucunda başta ilimiz, ilçemiz ve bölgemizde önemli bir başarı sağlanmıştır. Ülke genelinde en az risk taşıyan mavi bölge içerisinde Diyarbakır’ın da olması çok önemli bir başarıdır. Normalleşme ile birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan esnafımıza çağrıda bulunduk, iş yerlerine giriş ve çıkışlarda mutlaka tedbirlerimizi almalıyız. Maske, fiziki mesafe ve diğer hijyen kurallarını ihlal etmeden hem kendimizin hem de müşterilerin sağlığını korumalıyız" dedi.

Yılmaz, DTSO çalışanlarıyla Karabehlülbey, Atatürk, Azizoğlu, Diyarbakır ve Gazi caddelerinde vatandaşlara broşür dağıtarak tedbirlere uymalarını istedi.

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