Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım doluluk oranını düşürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım doluluk oranını düşürdü

DHA

Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım doluluk oranını düşürdü


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, yüksek vaka sayılarına rağmen yatan hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüşün, mutasyonlu virüsün etkisini yitirmesinden kaynaklandığı söyledi. Mutasyonla hastalığın daha hızlı yayıldığını belirten Tekin, "Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması ama yatışın az olması bizim için büyük avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecek. Virüsü tamamen inaktif hale getirip, insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecek" dedi.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, PCR pozitif vaka sayılarında artış söz konusu olduğunu ancak yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında ise düşüşün yaşandığını söyledi. Bunun farklı nedenleri olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, "Vaka sayılarında artış söz konusu. PCR pozitif sayılarında artış var ama yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında artış söz konusu değil hatta düşüş söz konusu. Bu, bizim açımızdan önemli. Bunun çeşitli sebepleri var. Havaların mevsimsel olarak ısınması önemli bir faktör çünkü açık alanlarda daha fazla bulunabiliyoruz. Kişilerin immün sistemindeki düşüklük, bu süreçte daha yükselişe geçiyor. Kışın immün sistemi daha zayıfken, bahar dönemi ve sonrasında biraz daha iyi oluyor. Bunun yanında diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığı daha az oluyor. Aşılamanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşılanmayla birlikte kişiler ya hastalığı hafif geçiriyor ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı engellemiş oluyor. Pandemide artık tecrübe sahibi de olduk. Halkımız tedbir almayı öğrendi, erken dönemde hastaneye başvurmayı öğrendi, semptomları ve hastalığı tanıdık. Hekimler olarak biz de hastalığı tanıdığımız için erken dönem tanı ve tedavi de kolaylaştı. Bu nedenle hastalar pozitif olduğu zaman hızlı bir şekilde tedaviye aldığımız için bu hastalar artık kolay kolay kötüleşmiyorlar ve bu dönemde yatışlarımız da azalıyor" diye konuştu. 
'MUTASYON, VİRÜSÜ TAMAMEN İNAKTİF HALE GETİRECEKTİR'
Vaka sayılarında artışa rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısında artış yaşanmamasına dikkat çeken Prof. Tekin, "Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman vaka sayılarında bir artış var ama yoğun bakımda artış yok. Bir diğer sebeplerden bir tanesi de mutasyon. Mutasyonla hastalık daha hızlı yayılıyor ancak hastanedeki yatışı etkilemediği görülüyor. Mutasyondan kaynaklı hasta sayısında artış olabilir ama hastaneye yatışın olmaması bizim açımızdan avantajlıdır. Çünkü bu artışla birlikte eğer yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında artış olsaydı, sağlık sisteminde zorlanma ya da yoğunluk yaşayabilirdik. Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması ama yatışın az olması bizim için büyük bir avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki bu mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecektir. Virüsü tamamen inaktif hale getirip insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecektir. Bu da bizim mutasyon ile ilgili beklediğimiz bir sonuçtu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2021-03-17 09:25:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO'dan Silvan'da 'Mavide kal' kampanyası
YEREL HABERLER DTSO'dan Silvan'da 'Mavide kal' kampanyası
Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 ...
Diyarbakır’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını ...
Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mavide ısrar; vaka oranı düştü
Diyarbakır Valisi'nden Türkçe ve Kürtçe 'Halepçe' mesajı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi'nden Türkçe ve Kürtçe 'Halepçe' ...
Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar ...
Diyarbakır’da şoförlere yolcularla doğru iletişim eğitimi verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da şoförlere yolcularla doğru iletişim ...
Diyarbakır anneleri: "DEVA, hiçbir derdimize deva değil. Biz, terörle mücadele ediyoruz"
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri: "DEVA, hiçbir derdimize deva değil. ...
HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki gözü yaşlı aileler, evlatlarının yolunu ...
Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer binayı terk etti Evlat nöbetindeki anne: "Anneler burada HDP nerede"
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi HDP’lileri yendi, partililer ...
Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a 'ziyaret' tepkisi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a 'ziyaret' ...
Kulp'ta İmam Hatip Lisesi bahçesine 150 adet dut fidanı dikildi
YEREL HABERLER Kulp'ta İmam Hatip Lisesi bahçesine 150 adet dut ...
Ergani kayyumu, genç çiftin nikahını kıydı
YEREL HABERLER Ergani kayyumu, genç çiftin nikahını kıydı
Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Diyarbakır'da bir acayip hırsızlık: Camiye giren hırsız, ses cihazını kefene sarıp çaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir acayip hırsızlık: Camiye giren ...
Diyarbakır'ın köyünde 'Yeşil Bursa' gibi olmak için 1000 fidan dikildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın köyünde 'Yeşil Bursa' gibi olmak için ...
Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya dönüştürdüler
YEREL HABERLER Futbol aşkıyla taşlı araziyi temizleyip sahaya ...
Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
YEREL HABERLER Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme ...
Engelli genç kandırılıp dağa kaçırıldı, aile evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER Engelli genç kandırılıp dağa kaçırıldı, aile evlat ...
HDP önündeki eylemde 560´ıncı gün; aile sayısı 217 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 560´ıncı gün; aile sayısı 217 ...
Bismil’de kadınlara yönelik çörek otu okulu açıldı
YEREL HABERLER Bismil’de kadınlara yönelik çörek otu okulu açıldı