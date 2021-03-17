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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı

İHA

Başkan Beyoğlu, böbrek yetmezliği hastasının eşine istihdam imkanı sağladı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören eşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren babanın istihdam edilmesini sağlayarak ailenin yüzünü güldürdü.
İhtiyaç sahibi vatandaşların çeşitli konulardaki sorunlarını çözerek halk arasında büyük bir sempati kazanan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zor durumdaki bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 3 çocuklu A.G.’nin hastalığını mahalle ziyareti sırasında öğrenen Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte aileyi ziyaret ederek hiç beklemedikleri güzel bir haberi paylaştı. Beyoğlu, yaptığı girişimler sonucu A.G.’nin eşi H.G.’nin kalıcı işe yerleşerek istihdam edilmesini sağladı. Beyoğlu, aileye nakdi ve ayni yardımda da bulunarak mutluluklarını ikiye katladı.

“Lideri Erdoğan olan bir ülkede yöneticiler, vatandaşların derdine derman üretir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleket sevdasını esas alarak çalıştıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız yerel yöneticiler olarak halkın içinde olmamızı, dertleriyle hemhal olmamızı ve çözüm odaklı çalışmamızı istiyor. Biz de lideri Recep Tayyip Erdoğan olan bir ülkenin ve davanın temsilcileri vatandaşlarının derdini kendi derdi olarak kabul edip derman üretir diyoruz. Her bir vatandaşımızın sorununa çözüm üretmek bizim görevimizdir. Milletimizin dualarına talibiz. Daha çok çalışacağız, daha çok insanımıza ulaşmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Bize kimsenin yapmadığı iyiliği yaptı”
Hasta yatağındaki A.G., işsiz olan eşinin sorununu çözerek ailenin kalıcı gelire sahip olmasını sağlayan Beyoğlu’na hem dua hem de teşekkür etti. “Bize hiç kimsenin yapmadığı iyiliği ve desteği sağladı” diyerek sevincini dile getiren H.G. ise Beyoğlu’nun kendisine ve ailesine hayata bağlanma imkanı sağladığını kaydetti. H.G., “Yaşamayan bilmez. Bir yandan eşimin hastalığı, bir yandan işsiz olmam. Çok zor günler geçiriyoruz. Başkan bize büyük bir müjde verdi. Yaşadığımız sürece kendisine dua edeceğiz. Rabbim kendisinden razı olsun ve böyle iyi kalpli yardımsever insanların sayısını artırsın” diye konuştu.

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