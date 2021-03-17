Diyarbakır’da afet bilinci eğitmen eğitimi yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesinin ardından tüm illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da afet eğitim seferberliği başlatıldı.

Türkiye Afet Eğitim yılı çerçevesinde 2021 yılı boyunca yürütülecek eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmalarının kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla tam bir işbirliği içerisinde yürütülmesi için Diyarbakır’da bulunan Ulusal Keşif Arama ve Kurtarma Derneği (UKSAR), ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Hayata Destek Derneği ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitmen adaylarına Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden uzman personel Ali İhsan Aslan ve Süleyman Aslan tarafından afet bilinci eğitmen eğitimi verildi. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında daha fazla sayıda vatandaşa ulaşabilmek adına eğitmen adayları, Afet farkındalık eğitimleri tamamlanarak AFADEM'den gelen öğretmen Asuman Ünvar tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitim yazılı ve sunum sınavlarının yapılmasıyla tamamlandı.

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