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HDP önündeki aileler ile Almanya'da eylem yapan anneden dayanışma mesajı

DHA

HDP önündeki aileler ile Almanya'da eylem yapan anneden dayanışma mesajı


Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 217 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 562'nci günde de devam ediyor. Aileler, PKK tarafından 2019'da kaçırılan kızı Nilüfer (20) için Almanya'da başbakanlık binası önünde eylem yapan Maide T. ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Dayanışma mesajı veren aileler ve Maide T., eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'BENİ ES GEÇMELERİ, SAFLARINI BELLİ EDİYOR'
HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler, PKK tarafından 2019'da kaçırılan kızı Nilüfer için Almanya'da başbakanlık binası önünde eylem yapan Maide T. ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Ailelerle birlikte dayanışma mesajı veren Maide T., "Ben şikayete gittiğimde kızımın 18 yaşında olduğu söylediler ama DEAŞ'a gidenlerin 18 yaşında olup olmadığına bakmıyorlar. Onların ailelerine danışmanlık hizmeti veriyorlar. Onların ailelerini koruyorlar. 1 yıldan fazladır burada eylem yapıyorum. Gelip, geçiyorlar. Eğer PKK'nın saflarında olmasalardı benim kızım için beni şimdiye kadar çağırıp, 'Gel, derdini anlat' derlerdi. Benim konumla hiç ilgilenmemeleri, beni es geçmeleri, saflarını belli ediyor. Bu partinin komple kapatılması lazım. Kürt gençlerini dağa gönderip, onların ölmesine neden oluyorsa Kürtlere en büyük zararı veriyorsa bu partinin yaşaması caiz değildir. Hasta halimle gelip burada eylem yapıyorum. Çocuğumun canı, benim canımdan, benim yaşamımdan çok daha kıymetli" dedi.
'BİZ GÜÇLENDİKÇE HDP VE PKK, GÜÇ KAYBEDİYOR' 
Oturma eylemini 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için sürdüren Süleyman Aydın da aileler adına açıklama yaparak, şunları söyledi:
"Bu hain örgüt, sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de evlatları kandırarak, ailelerden koparmaktadır. Bugün Almanya'da kızı Nilüfer için Maide annemiz nöbet tutuyor. Almanya'dan bize destek oluyor. Biz anneler ilk günden beri kendisinden güç alıyoruz. HDP ve PKK, biz güçlendikçe güç kaybediyor. Bizler güçlendikçe bölücüler, kendi aralarında bölünüyorlar. Biz Maide annemizin yanındayız, Maide annemiz de bizlere destek veriyor. Bu mücadeleye farklı yerlerde devam ediyoruz. Bizi görmezden gelenler, sesimizi duymayanlar var. Buradan İYİ Parti, DEVA Partisi ve CHP'ye seslenmek istiyoruz. Binlerce insan, HDP-PKK karşısındaki Diyarbakır annelerine, bu mücadelede hain iş birliği tarafında değil bizlerin tarafını seçtiklerini, karşımızda değil yanımızda olduklarını gösterdiler. Ey İYİ Parti, DEVA Partisi, CHP, 562 gündür bu mücadeleyi görmezden geliyorsunuz ama konu HDP olunca 'Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır' açıklamalarını yapıyorsunuz. Peki neden bizim çocuklarımızın özgürlüğü için yanımızda olmuyor, açıklama yapmıyorsunuz? Net bir şekilde tarafınızı belli edin. Biz sizin niyetinizi biliyoruz ama yine de soruyoruz; yanımızda mısınız, karşımızda mısınız? Biz burada mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-03-17 14:15:16

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