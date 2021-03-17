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Dicle Elektrik’ten çiftçilerin tarımsal sulama iddialarına ilişkin açıklama

İHA

Dicle Elektrik’ten çiftçilerin tarımsal sulama iddialarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, tarımsal sulama abonelerinin biriken, ödenmeyen elektrik borçları ile ilgili bazı çiftçilerin gündeme getirdikleri iddialara ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, "Tarımsal sulama abonelerimizin farklı platformlarda dile getirdikleri sorunlara ilişkin iddialar maalesef tek taraflı olarak gündeme getirilmekte ve tartışılmakta, konunun en önemli unsuru olan tarımsal sulama abonelerinin yıllardır biriken, ödenmeyen elektrik borçları nedense hiç gündeme gelmemektedir" denildi.
Dicle Elektrik, tarımsal sulama abonelerinin biriken, ödenmeyen elektrik borçları ile ilgili bazı çiftçilerin gündeme getirdikleri iddialara ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6 ilinde elektrik hizmeti verdikleri kaydedilen açıklamada, "Tarımsal sulama abonelerimizin yaşamakta oldukları bazı sorunlar, özellikle de mevsimsellik etkisiyle birlikte, son dönemde medya organlarında sıklıkla yer almaya başlamıştır. Tarımsal sulama abonelerimizin farklı platformlarda dile getirdikleri sorunlara ilişkin iddialar maalesef tek taraflı olarak gündeme getirilmekte ve tartışılmakta, konunun en önemli unsuru olan tarımsal sulama abonelerinin yıllardır biriken, ödenmeyen elektrik borçları nedense hiç gündeme gelmemektedir. Dahası, bu abonelerimizin sorunlarını gündeme getiren siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bizimle görüşmeden, tek taraflı ve bazı iddiaları hiçbir doğruluk testine tabi tutmadan olduğu gibi kamuoyu gündemine taşımaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

Dicle Elektrik iddialara açıklık getirdi
Yeniden gündeme getirilen bu iddiaların bugünün sorunu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıllardır birikerek kronik hale gelen, kullanıldığı halde bedeli alınamayan ciddi miktarda tarımsal sulama elektrik alacağımız söz konusudur. Konunun tek taraflı iddialarla gündeme getirilmesi karşısında şirketimiz tarafından önemli hususların açıklanması ihtiyacı doğmuştur. Şanlıurfa ve Mardin’de bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerin elektriklerinin kesilmesi uzun süredir ödenmeyen, biriken ve sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucudur. Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borçları, Mart 2021 itibariyle toplam 4 milyar lirayı geçmektedir. Bu borç büyümeye devam etmektedir. Tarımsal sulama abonelerimizin önemli bir kısmı sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da ödeme yapmamış olmaları, sorunun kaynağının fatura tutarlarından ziyade elektrik bedelini ödememe alışkanlıkları olduğunu göstermektedir. Esas sorun, bölgemizdeki tarımsal üretim modelinin çok büyük oranda elektrik masraflarının sübvanse edilmesi üzerine kurulu olmasıdır. Bu model, elektriğin özel sektör tarafından dağıtıldığı ve satıldığı bir serbest piyasa rejiminde katma değer üretebilecek bir model değildir. Geldiğimiz nokta itibarıyla, özellikle Şanlıurfa ve Mardin’deki tarımsal sulama abonelerimizin biriken borçları, yönetilemez ve sürdürülemez hale gelmiştir. Bu borçlar ödenmedikçe şirketimiz tarımsal sulama için elektrik enerjisi vermeme noktasında kararlıdır. Hiçbir özel girişim, böylesi bir borca rağmen tedarike devam etmek zorunda değildir. Dahası, ortaya çıkan bu borç yükü ve ödenmemiş borçlara rağmen elektriğin verilmesinin doğal bir hak olarak talep edilmesi, borçlarını düzenli olarak ödeyen tarımsal sulama abonelerinin ve vatandaşların haklarının açık bir ihlalidir. Öte yandan, borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin yıllardır gündeme getirdikleri ve halen de gündemde tuttukları bazı asılsız iddiaların da bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hiçbir doğruluk testine tabi tutulmadan yansıtıldığı görülmektedir. Faturası olmayan borçlar, bir abonenin borcu yüzünden pek çok abonenin cezalandırılması, fahiş fiyatlar gibi iddialar hiçbir gerçekliği olmayan iddialardır. Dicle Elektrik’in tedarik ettiği her bir kilovat saat elektrik faturalı ve kayıtlıdır. Borcunu ödeyen hiçbir abonemiz mağdur edilmemektedir. EPDK’nın belirlediği fiyatlar dışında bir fiyattan enerji satmamız ise mevzu bahis değildir. Yine sıklıkla dile getirilen, şirketimizin tarımsal sulama abonelerine devlet tarafından elektrik masrafları için verilen sübvansiyonları bloke etmesi hususu, borçlarını ödememelerine rağmen bu sübvansiyonlardan faydalanmaya devam eden abonelere karşı sadece şirketimize değil tüm elektrik dağıtım şirketlerine, DSİ'ye ve sulama birliklerine tanınan bir haktır. Temel ticari hukukta alacaklı, borçludan alacağını tüm yasal limitler çerçevesinde tahsil etme bloke etme hakkına sahiptir. Son olarak belirtmek isteriz ki, Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgemizde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin fatura bedelinin yüzde 35’ini karşılamaktadır. Bu destekleme oranı 2020 yılı için yüzde 45, 2019 yılı için yüzde 55 ve 2018 yılı için de yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. Ancak maalesef pek çok çiftçimiz, kayıt dışı kalmayı tercih ettiği için bu destekten faydalanamamaktadır. Gündemde tartışılan konuların tek bir bakış açısı ve taraftan kamuoyuna sunulmasını doğru bulmadığımız için bu açıklamayı yapmayı gerekli gördük. Açıklamamızdaki her bir hususu talep eden tüm taraflarla açıklıkla konuşmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

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