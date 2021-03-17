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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bismil Kaymakamı Türkmen ikinci doz korona virüs aşısı oldu

İHA

Bismil Kaymakamı Türkmen ikinci doz korona virüs aşısı oldu

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sırası geldiği için korona virüs aşısını Bismil Devlet Hastanesinde oldu.
Aşı sırası gelen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ikinci doz aşısını yaptırmak için Bismil Devlet Hastanesine geldi. Kaymakam Türkmen ilk olarak başhekimliği ziyaret ederek burada pandeminin kahramanı olan sağlık çalışanları ziyaret ederek teşekkür etti. Daha sonra aşı odasına geçen Türkmen’e ikinci doz aşısı yaptı.

“Aşıyı ihmal etmeyelim”
Aşını olduktan sonra süreci değerlendiren Kaymakam Türkmen, “Hepinizin bildiği gibi yine ülkemizde aşılama süreci başladı ve bir takvim dahilinde devam ediyor. Bugün de bu takvim gereği ben de ikinci faz aşımı oldum. Buradan özellikle tüm hemşerilerimize şunu tavsiye ederim. Kesinlikle aşılarını ihmal etmesinler. Bu zorluğu hep beraber yeneceğiz. Hayatımızın daha da normale dönmesi adına dikkatli bir şekilde sürecin takip edilmesi önemli. Lütfen kimse aşıyı ihmal etmesin en kısa zamanda normal günlere dönmek temennimizdir, arzumuzdur” dedi.

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