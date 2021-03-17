Diyarbekirspor, emaneti geri aldı

Çankaya FK'yı deplasmanda 30 mağlup eden Diyarbekirspor, geçen hafta Bucaspor 1928'e kaptırdığı liderliği geri alarak son 7 haftaya zirvede girdi.
Misli.com 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'un liderlik özlemi bir hafta sürdü. Diyarbekirspor, Ankara'da karşılaştığı Çankaya FK'yı farklı mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve yeniden zirveye yerleşti. İlk 45 dakikayı Murathan'ın 34. dakikada attığı golle 10 önde tamamlayan yeşilkırmızılı takım 86'da yine Murathan'la skoru 20'a taşıdı. 90+4.dakikada son sözü Emircan söyleyerek maçın skorunu tayin etti.
Rakipler takıldı
Bucaspor 1928 deplasmanda Artvin Hopaspor'la ve Yeşilyurt Belediyespor kendi sahasında Belediye Derincespor'la 00 berabere kaldı. Bucaspor 1928 haftayı 49 ve Yeşilyurt Belediyespor da 43 puanla tamamladı.
24 Mart Çarşamba günü DiyarbekirsporFatsa Belediyespor, Bucaspor 1928Nevşehir Belediyespor ve Arnavutköy BelediyesporYeşilyurt Belediyespor maçları oynanacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
-
Gastro
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.