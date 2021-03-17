Diyarbakır'da okey oynayan 17 kişiye 61 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yasak olmasına rağmen kahvehanede okey oynayan 17 kişiye toplam 61 bin 200 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olan kıraathane sahibine de 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

Silvan İlçesi Bağdere Jandarma Karakolu Asayiş ekipleri, kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 17 kişiyi okey onarken yakaladı. Okey oynayanlara toplam 61 bin 200 lira ceza kesilirken, ruhsatsız kahvehane işleten bir şahsa da 58 bin lira ceza kesildi.

Kahvehane sahibi hakkında işlem yapıldıktan sonra kahvehane kapatıldı.

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