Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı; hedef 5 milyon turist

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı; hedef 5 milyon turist

DHA

Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı; hedef 5 milyon turist


Mehmet Mucahit CEYLANBurak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristler, 2015-2016 yıllarında yaptıkları çukur eylemiyle birçok alanı yakıp, yıktı; cami, kilise ve tarihi mekanların yanı sıra binlerce evi de kullanılamaz hale getirdi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, çukur eylemleri sırasında 7 bini aşkın konut ve 21 bin kişinin yaşadığı alanın tahrip olduğunu belirterek, "Sur'daki yapılanmanın tamamlanması ve yeni alanların açılmasıyla 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 2 Aralık 2015'te Sur içinde kalan Fatihpaşa, Hasırlı, Dabanoğlu, Savaş, Cevatpaşa ve Cemal Yılmaz mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından 18 Aralık'ta bordo bereliler, jandarma, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu' düzenledi. Operasyon, 9 Mart 2016'da sona ererken, 279 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 206 barikat kaldırıldı, 7 hendek kapatıldı, 365 el yapımı patlayıcı imha edildi, 504 silah ve bu silahlara ait 48 bin 48 mühimmat ele geçirildi. Çukur eylemleri sırasında PKK'lı teröristler tarafından çok sayıda tarihi mekan ve ev de tahrip edildi.
TOKİ'DEN EVLERİ YIKILANLAR İÇİN YENİ KONUT
Teröristlerin çukur eylemleri sırasında binlerce evin yıkılması nedeniyle yerinden edilenler ve Sur'un yeniden ihyası için projeler hayata geçirildi. PKK'lı teröristlerin evlerini yıktığı kişiler için TOKİ tarafından kentin bazı yerleşim alanlarında yeni konutlar inşa edilirken, Sur için de yeni imar planı hazırlanarak, hem restorasyon hem de inşa çalışmaları başlatıldı.
'6 MAHALLE TAMAMEN YOK OLDU'
Sur'daki inşa ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Fatihpaşa, Hasırlı, Dabanoğlu, Savaş, Cevatpaşa ve Cemal Yılmaz mahallerinde 7 bini aşkın konut ve 21 bin kişinin yaşadığı alanların tahrip olduğu söyledi. Kaymakam Çiftçi, şöyle konuştu:
"2015 yılındaki çukur eylemlerinden sonra Sur'daki 6 mahallemiz adeta tamamen yok olmuştu. Bu mahallelerimizde 7 bini aşkın konut ve 21 bin vatandaşın yaşadığı alanlar maalesef tahrip olmuştu. Çatışma sürecinin sona erdiği tarihten itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ve talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde çok yoğun bir çalışma başlatıldı. Koruma amaçlı imar planına uygun olarak ve koruma kurullarından izin alınarak Sur içinde yeniden bir inşa projesi başlatıldı. Bu noktada 506 yeni konut yapıldı. Tamamen müstakil ve avlulu Diyarbakır evleri tarzında. 147 tane iş yeri, 9 otel inşa edildi. Tabi bu çatışma sürecinde ilçede tahrip olan, zarar gören 349 tescilli yapı var. Bunlar sivil tescilli yapılar. Bu sivil tescilli yapıların da restorasyonları yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız TOKİ marifetiyle yapılmaya başlandı. Şimdiye kadar 249 konutun ihaleleri yapıldı, 106 konutun ihale çalışmaları devam ediyor TOKİ tarafından. Bunlar da tamamlandığında Sur içerisinde yeni yapılar ve restorasyon yapılacak yapılarla beraber bu alanın tamamı ayağa kaldırılmış olacak."
KELDANİ VE SURP GİRAGOS KİLİSELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YIL SONU TAMAM
Kaymakam Çiftçi, resmi tescilli yapı, cami, kiliselerin de bulundu 18 tarihi yapıda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyonun yapıldığını dile getirerek, "Bunların içinde 4 tane de kilise var. Bu kiliselerin en meşhuru Surp Giragos Kilisesi. Daha önce Ermeni Protestan ve Ermeni Katolik kiliselerinin restorasyonu tamamlanmıştı, onlar artık faaliyet verebilecek durumdalar. Keldani ve Surp Giragos kiliseleri de bu yılın sonuna doğru teslim edilecekler ve cemaatlerine hizmet verecek duruma gelecekler" dedi.
'KURŞUNLU'YU RAMAZAN PROGRAMLARIYLA HAREKETLENDİRMEK İSTİYORUZ'
Daha önce çarpık yapılaşmanın olduğu alan için Diyarbakır mimarisine uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaymakam Çiftçi, şunları söyledi:
"Şu anda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından peyzaj projesi tamamlandı ve ihale aşamasına geçildi. Daha önce İçkale'deki yapılar yıkıldı ve orası tamamen yeşil alana kavuşturuldu, Hz. Süleyman'ın etrafındaki işgaller kaldırıldı. Daha sonra yine şu an Millet Bahçesi olarak kullanılan alandaki işgaller kaldırıldı. Oradaki evler kamulaştırıldı ve 156 dönümlük bir alan Millet Bahçesi olarak Diyarbakır'a hizmet veriyor. Yeni yapılar zaten tamamlandı, önemli bir kısmı ve hak sahiplerine teslim etme aşamasına geldi. 506 konutluk alanda hak sahiplerine teslim noktasında bir çalışma var. Şu ana kadar 300 vatandaşımız bu konutları teslim alma noktasında sözleşmeye imza attı, diğer vatandaşların da sözleşmeyi imzalamalarını bekliyoruz. Sur'daki bu konutların da teslim süreçleri, önümüzdeki 2 ayda başlatmayı hedefliyoruz ve Sur'da ramazan ayıyla beraber kısmi bir açılma bekliyoruz. Kurşunlu Cami'nin etrafını ramazan programlarıyla hareketlendirmeyi hedefliyoruz."
'5 MİLYON TURİSTİ GETİRECEK PROJENİN TEMEL YERİ OLACAK'
Kaymakam Çiftçi, tarihi mekanların restorasyonu ve yeni yapıların tamamlanmasının ardından kente 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Tamamen yeni vizyonla Sur'un kaybetmeye başladığı cazibe merkezi olma vasfını, ticaret ve turizm merkezi olma vasfını yeniden kazandıracak şekilde hedefimiz olan Diyarbakır'a 5 milyon turisti getirecek projenin en temel yeri burası olacak. Tamamlandığında kafeleriyle sosyal donatı alanlarıyla otelleriyle Millet Bahçesi ve surlarıyla ki surlarda da sayın valimizin önderliğinde yeniden bir diriliş hareketi başladı ve surlarda restorasyon süreçleri devam ediyor. Bunlar tamamlandığında Sur, bambaşka bir vizyonla çok güçlü bir şekilde hem Diyarbakırlılara hem Türkiye'deki bütün vatandaşlara hem de tüm dünya milletlerine hizmet edecek bir hüviyete kavuşmuş olacak. Bu sene hedefimiz, Diyarbakır'da en az 2 milyon turisti ağırlamak; ama Diyarbakır 5 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyele ve kapasiteye sahip. Sur'daki yapılanmanın tamamlanması ve yeni alanların açılmasıyla beraber 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Bu, hem Diyarbakır'ın kalkınması ve gelişmesi hem de doğubatı kaynaşmanın sağlanması noktasında çok önemlidir" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2021-03-18 10:15:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer ...
Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ...
Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir ...
Ruhsatsız kahvenin işletmecisine 58 bin, okey oynayanlara 61 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ruhsatsız kahvenin işletmecisine 58 bin, okey ...
Diyarbakır'da okey oynayan 17 kişiye 61 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da okey oynayan 17 kişiye 61 bin lira ceza ...
Diyarbekirspor, emaneti geri aldı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, emaneti geri aldı
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı ...
Kaymakam Türkmen, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni konsept açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün ...
Bismil Kaymakamı Türkmen ikinci doz korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Bismil Kaymakamı Türkmen ikinci doz korona virüs ...
Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kralkızı-Dicle P-3 pompaj sulaması iletim kanalı ...
Dicle Elektrik’ten çiftçilerin tarımsal sulama iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten çiftçilerin tarımsal sulama ...
Kocaköy’de altyapı güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Kocaköy’de altyapı güçlendiriliyor
Vali Karaloğlu Akademi Lise öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu Akademi Lise öğrencileriyle bir araya ...
DÜ’de BESYO öğrencileri müdürleri ile online seminerde buluştu
YEREL HABERLER DÜ’de BESYO öğrencileri müdürleri ile online ...
Diyarbakır'da gergedan böceği bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gergedan böceği bulundu
DÜ’de Mehmet Akif ve Süleyman Nazif’te batı medeniyetine bakış konferansı
YEREL HABERLER DÜ’de Mehmet Akif ve Süleyman Nazif’te batı ...
Dicle Kaymakamı Yurdagül, korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamı Yurdagül, korona virüs denetimlerine ...
Diyarbakır'da iki aile arasındaki 40 yıllık husumet barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki aile arasındaki 40 yıllık husumet ...
Evlat nöbetindeki ailelerden Almanya’da eylem yapan Maide Türemiş’e destek Evlat nöbetindeki ailelerle görüşen Türemiş: "Almanya çocuklarımızı kaçıranlara açıkça olmasa da destek veriyor" "HDP’nin komple kapatılması lazım. Çünkü bu parti, gençleri dağa gönderip ölümlerine neden oluyor”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Almanya’da eylem yapan ...
Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarının 2. Etap Projesi başladı Yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak olan restorasyon çalışmalarının 500 gün süreceği öğrenildi
YEREL HABERLER Tarihi diriltecek dev projenin 2. etabı ...
HDP önündeki aileler ile Almanya'da eylem yapan anneden dayanışma mesajı
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler ile Almanya'da eylem yapan ...
Diyarbakır’daki 'cami faresi' yakalandı Diyarbakır’da en son bir caminin ezan sistemini kefene sarıp çalan hırsız polisin çalışması sayesinde yakalandı Zanlının daha önce de birçok cami ve Kur’an kursuna girip hırsızlık yaptığı belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki 'cami faresi' yakalandı Diyarbakır’da ...
Muhtarın tebligat nöbeti Kendilerine bırakılan binlerce resmi evrak tebligatı sebebiyle Diyarbakır Bağcılar Muhtarı, her gün mahallesindeki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor Türkiye'nin en büyük mahallesinin muhtarı, çalışma ofisinde bulunan tebligatlar yüzünden, diğer hizmetleri yapamaz duruma geldi
YEREL HABERLER Muhtarın tebligat nöbeti Kendilerine bırakılan ...
Camiden ses cihazını kefene sararak, çalan şüpheli yakalandı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Camiden ses cihazını kefene sararak, çalan şüpheli ...