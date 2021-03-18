Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende askerler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla yürüdü.

Diyarbakır Valiliği'nce Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'ndeki tören, Vali Münir Karaloğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Reşit Can'ın çelenk bırakmasıyla başladı. AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınlarının da katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Vali Karaloğlu öncülüğünde şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

Törenin sona ermesiyle birliklerine dönen askerler, Hava Şehitliği'nden ayrılmak üzere nizami düzen aldı. Askerler, komutanları eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla yürüdü.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-03-18 11:39:24



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