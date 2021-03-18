Bağlar Belediyesi, hizmet almayan bölge bırakmıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşını kendi asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde yol yapım malzemelerine dönüştürerek ortaya çıkardığı sıcak asfalt ile ilçenin uzun yıllar hizmet görmeyen cadde ve sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 15 yıl sonra asfaltlandığı ifade edilen Mevlana Halit Mahallesindeki 468. sokak asfaltlamadan sonraki kullanışlı görüntüsü ve göz kamaştıran tablosuyla çevrede yaşayan esnaf ve vatandaşların hem ilgisini çekiyor hem takdirini kazanıyor. Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşen vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk kez böyle kapsamlı ve güzel bir hizmet gördüklerini dile getirerek ulaşımda yaşanan aksaklığı ortadan kaldıran çalışma için teşekkür dileklerini iletti.

İki günlük çalışma sonunda 500 metrelik alan sıcak asfalt ile döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Başkan Beyoğlu, vatandaşları memnun eden çalışma ve hizmet için harcadıkları emeklerden dolayı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

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