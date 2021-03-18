Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu

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Diyarbakır’da hafif ticari araç, kural ihlali yaparak cep yola girmeye çalıştı. Otobüsün çarpmasıyla takla atan araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırElazığ yolu üzeri İplik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, 01 ABM 710 plakalı Fiat Doblo marka araç ana yoldan kırık olan refüj arasından cep yola girmek istedi. Bu sırada cep yolda ilerleyen 21 AAE 339 plakalı yolcu otobüsü araca çarparak devirdi. Çarpmanın etkisiyle takla atarak kaldırıma çıkan araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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