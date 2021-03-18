Ergani’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ergani’de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, Garnizon Komutanı Nuri Umut Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

Kaymakam Öztürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Süleyman Nazif Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katıldı. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılmasının ardından, asker ve öğrenciler tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferine dair şiirler okundu.

ErganiCamii Kebir düzenlenen mevlit programında şehitlik mertebesinin önemine değinen İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, aziz şehitlerin ruhuna Kur’anı Kerim okudu. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehit ailelerini ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara oyuncak, şehit yakınlarına Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

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