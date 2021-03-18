2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Futbol Kulübü'ne sahasında 21 mağlup oldu.



Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Tolga Atasoy xx, Melih Kurtuluş xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Ümit Karaal xx (Güray Gazioğlu dk. 85 ?), Bünyamin Yürür xx, Serkan Yavuz x, Erman Bulucu xx, Sinan Akaydın xx, Zeki Korkmaz x (Mansur Çalar dk. 65 x), Şahin Şafakoğlu xx, Oğuzhan Öztürk x (Mesut Can dk. 66 xx), Halil İbrahim Sönmez xx, Mehmet Sıddık İstemi xx

Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Mikail Albayrak x (Tarık Mayhoş dk. 56 xx), Eren Tokat xx, Murat Türkkan xx, Muhammet Fettahoğlu xx, Hüseyin Bak xx, Umut Kaya x (Kerem Çağatay dk. 61 xx), Ömer Bozan xxx (Oktay Balcı dk. 90 ?), Cengiz Ötkün xx, Sinan Kurumuş xxx

Goller: Mesut Can (dk. 75) (Amed Sportif Faaliyetler), Ömer Bozan (dk. 61), Sinan Kurumuş (dk. 81) (Çorum Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Şahin Şafakoğlu, Ümit Karaal, Bünyamin Yürür, Serkan İpek (Amed Sportif Faaliyetler), Mikail Albayrak, Tarık Mayboş (Çorum Futbol Kulübü)

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