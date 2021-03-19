Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi 

DHA

Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi 


Mehmut Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, sanatçı Leman Sam'dan futbolcu Egemen Korkmaz'a kadar çok sayıda tanınmış kişi, soğuk baklava sevenler arasında bulunuyor. 'Soğuk baklava mucidi' Yılmaz Elaldı, son zamanlarda özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından yoğun talep olduğunu belirterek, "Biz de şaşırıyoruz. Çoğu zaman bir günümüz diğer günümüze uymuyor; 2 katı taleple karşılaşıyoruz" dedi.
İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan ardından lezzetiyle tatlıseverlerin gözdesi haline gelince Türkiye'nin her yerinde üretilen soğuk baklavanın ünü yayıldı. Az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavanın Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, Leman Sam, İzzet Yıldızhan, Ebru Akel, Bedia Akartürk ve Ivana Sert'ten futbolcu Egemen Korkmaz'a kadar çok sayıda tanınmış kişi, soğuk baklavanın müdavimleri arasında bulunuyor.
'2 YILLIK AR-GE İLE ORTAYA ÇIKADIK, ÖZEL FORMÜLÜMÜZ VAR'
'Soğuk baklavanın mucidi' Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayı 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ortaya çıkardıktan sonra tescillediklerini ve dünya geneli patent başvurusu yaptıklarını söyledi. Bu tadı elde etmek için özel formül geliştirdiklerini aktaran Elaldı, "Soğuk baklavamız özel ürünümüz. Özen göstererek soğuk baklavayı çıkardık. Bir seferde ortaya çıkan bir ürün değil 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkardığımız bir ürün oldu. Piyasaya sürdükten sonra soğuk baklava tescilini alan tek firma olduk, dünya geneli için de patent başvurusu yaptık. Normal baklava gibi hamuru, fıstığı, tereyağı gibi malzemeler, ustalarımızın hünerli elleriyle buluşuyor. Tabi bizim özel reçetemiz, formülümüz var. Aynı zamanda soğuk baklavanın soğuk bir şekilde Türkiye'nin her tarafına ulaşması için altyapısını oluşturduk. Soğuk baklavayı ortaya çıkardıktan sonra farklı çeşitlerini de üretmeye başladık; fıstıklı, cevizli, bademli, çikolatalı gibi. Hala yeni çeşitler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
'MÜTHİŞ TALEP VAR, BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ'
Son zamanlarda özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından yoğun talep olduğunu belirten Elaldı, "Bu ürünümüze özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından müthiş bir talep var. Biz de şaşırıyoruz bazen. Çoğu zaman bir günümüz, diğer günümüze uymuyor; 2 katı taleple karşılaşıyoruz. Özellikle sporcular, bu ürünü yemeden maça çıkmıyor neredeyse çünkü enerji patlaması yaşıyorlar. Bu ürünü yiyen, maçta galip geliyor, diyebilirim. Bu ürünü yiyen bir daha başka bir baklava yemez, diye düşünüyorum. Şeker hastaları bile soğuk baklavayı yemeye başladı. Doğal, organik ürünlerle ürettiğimiz için şeker hastalarını da hiç rahatsız etmez. Türkiye'de tüketilen soğuk baklavanın yüzde 50'sini biz satıyoruz. İnanın yetiştiremiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR
2021-03-19 10:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu Anadolu'da ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor Çatıya kurulan güneş enerjisi ile okul kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu'da ilk defa bir okul kendi ...
2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 146 ilaçlama personeli tekrardan işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 146 ilaçlama ...
Diyarbakır'da Urartu ve Roma dönemlerine ait eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Urartu ve Roma dönemlerine ait eserler ...
Diyarbakırlı minikler Çanakkale şehitlerini andı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minikler Çanakkale şehitlerini andı
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Urartu ve Rome dönemlerine ait eserleri giysilerinin içine saklamışlar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: ...
Ergani’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
YEREL HABERLER Ergani’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
STK temsilcilerinden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Coşkun’a destek
YEREL HABERLER STK temsilcilerinden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. ...
Dicle’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Dicle’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ...
Kırmızı ışığı ihlal eden tır, araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışığı ihlal eden tır, araca çarptı: 2'si ağır ...
Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: ...
Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin ...
Diyarbakır annelerinin feryadı beyaz perdeye taşınacak
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin feryadı beyaz perdeye ...
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'nin kapatılması için yürüyüş yaptı 563 gündür evlat nöbetine devam eden aileler: "HDP’nin makyajı aktı, kirli çamaşırları bir bir ortaya çıkıyor" "HDP terörden besleniyor, sigortası PKK’dır"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, HDP'nin kapatılması için ...
Bağlar Belediyesi, hizmet almayan bölge bırakmıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, hizmet almayan bölge bırakmıyor
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına ...
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan ...
Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket Kentte 30 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, manevi değeri yüksek takılarını satmak zorunda kalan vatandaşların ürünlerini emanete alıp bir süre sonra geldiklerinde aynı fiyattan kendilerine geri veriyor Yüksel, ayrıca belli bir zamandan sonra unutulup alınmayan emaneti hayır kurumuna bağışlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket Kentte ...
Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı; hedef 5 milyon turist
YEREL HABERLER Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa ...
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer ...
Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kadın, boğazına yazma sarılı halde ...
Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dehşet anları: Evde çıkan yangında bir ...