Mahkeme kararıyla 2 saatlik görüş hakkı bulunan baba, 7 aylık çocuğunu kaçırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkeme kararıyla 2 saatlik görüş hakkı bulunan baba, 7 aylık çocuğunu kaçırdı

İHA

Mahkeme kararıyla 2 saatlik görüş hakkı bulunan baba, 7 aylık çocuğunu kaçırdı

Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Zerin F., eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla 7 aylık hamileyken baba evine geri döndü. Burada bir kız çocuğu dünyaya getiren Zerin F., eşine boşanma davası açtı. M.F., yaklaşık 1 ay önce 2 saatlik görüşte aldığı kızını bir daha getirmedi. Acılı anne, evladına kavuşmak için yetkililerden destek istedi.
Diyarbakır’da yaşayan Zerin F., yaklaşık 3 yıl önce M.F. ile evlendi. Çift, evliliklerinin ardından Antalya'ya yerleşti. Evliliğinin ardından hamile kalan Zerin F., iddiaya göre gebeyken eşinden şiddet görmeye başladı. Hamilelik sürecinde çocuklarının kız olduğunu öğrenen baba M.F., bu süreç içinde tekrar şiddet uyguladı. Zerin F., şiddete ve hakaretlere dayanamayarak baba evine sığındı ve burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2 ay baba evinde kalan Zerin F., aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar Antalya’ya eşinin yanına döndü. İddialara göre yine M.F., erkek çocuğu olmadığı için şiddet ve hakaretlerine devam etti. Fırsat bulup tekrar Diyarbakır’a dönen Zerin F. eşine boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken mahkeme çocuğun geçici velayetini anneye verip babaya da haftada 2 defa 2'şer saatlik çocuğu görme hakkı verdi. Baba M.F., ikinci görüşmesinde eşinin köydeki evlerine ticari taksiyle giderek çocuğu alıp kaçtı. 24 gündür 7 aylık bebeği Reyhan F.’den haber alamadığını öne süren anne Zerin F., sütü kurumasın diye sütünü pompaladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip çocuğunun bulunmasını istedi.

"Ben kız çocuk istemiyorum, çocuğu aldıracaksın diyordu"
24 yaşındaki Zerin F. 2019 yılında evlendiğini ve 1 ay sonra hamile kaldığını, hamileliğinin 3'üancü ayında doktorların çocuğunun sağlığı için bir takım testler istediğini söyledi. Eşinin bunu duyduktan sonra çocuğa bir şey oldu şüphesine düştüğünü belirten Zerin F., "Çocuk engelli, özürlü diye sen bu çocuğu doğurmayacaksın diyordu. İstediğin kadar ağla, gerekirse seni sürükleye sürükleye götüreceğim, o çocuğu alacaksın. Özürlü çocuk istemiyorum diyordu. Hastaneye gittik test aldılar. Çocukta herhangi bir sorun yok. Çocuğun sağlığı gayet yerindeydi. Daha sonra iş cinsiyete geldi. 5’inci ayında çocuğun kız olduğunu öğrendik. Eşim bunu duyduktan sonra telefondan bana hakaret, küfürler yağdırarak, telefonu yüzüme kapattı. Eve geldim evde aynı şekilde. ‘Gözümün önünden git, bana daha bir erkek çocuk veremiyorsun. Ben kız çocuk istemiyorum, çocuğu aldıracaksın’ diyordu. Hamilelik sürecinde hep hakaret, küfür, şiddet fiziksel ve psikolojik olarak baskı gördüm eşimden. 7 aylık hamileyken bu adam tekrar şiddet uyguladı. Bana şiddet uygularken ben sürekli karnımı tutuyordum. Yüzüme gelsin, ama karnıma gelmesin, çocuğuma bir zarar gelmesin diye. Çocuğumu burada doğurdum. Çocuğum 2 aylık olduktan sonra aile büyükleri araya girdi. Barıştırdılar bizi. Tekrardan Antalya’daki evimize döndük. Arada birkaç gün geçti bu adam tekrardan şiddet uygulamaya başladı. Tekrar çocuk sorununa geldi. 'Erkek çocuk doğuracaksın, ikinci çocuk kız olursa ben gider evlenirim erkek çocuğumun olması için’ dedi. Ben de tekrar ailemin evine geldim. Boşanma davası açtım. Boşanma davası açtığım için bu adam sürekli beni tehdit ediyordu. ‘Ya ailenden biri ölür ya çocuğu verirsin, ya evine gelirsin’ diye sürekli tehditler savuruyordu" dedi.

"Sütüm kesilmesin diye pompalıyorum"
Boşanma davası sürecinde çocuğun geçici velayetinin kendisine verildiğini kaydeden Zerin F., "Babanın, sadece haftada 2 gün, cumartesi ve salı günler sadece 2 saatliğine görme hakkı vardı, alma hakkı yoktu. Daha önce geldi, çocuk durmadığı için bana getirdi. Anneme saldırdı, hakaret etti bize. Aradan bir ay geçti. Tekrardan çocuğu görme bahanesiyle geldi. Ben çocuğu hazırladım, ona verdim. Bunca olaya rağmen ben çoğu yine ondan saklamadım. Bu adam çocuğumu alır almaz, ticari taksiye binip kaçtı. İkinci görüşmeden sonra 23 Şubat tarihinde saat 18.00’da çocuğu görme bahanesiyle çocuğu kucağına alır almaz ticari taksiyle kaçtı. O günden sonra bu çocuktan hiç haber alamadık. Çocuğum henüz 7 aylık. Çocuğu sütten keserek böyle plan yaptı. Biz sonradan ticari taksiyi fark ettik. Taksici bu adamı Bismil’e bıraktığını söyledi. Ben savcılığa gittim, dilekçe verdim. Savcıyla görüştüm savcının kadın olmasına rağmen bu kadın beni takmadı. Her gün süt pompalıyorum, sütüm kurumasın diye. Bu adam bu çocuğu sütten keserek en büyük acıyı yaşattı. Gittiğimiz her yere onlara haber veriyorlardı. Buradalar, polis geldi diye. Onlarda bir şekilde kaçmayı başarıyordu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sesleniyorum, lütfen sizden tek ricam duruma el attın. Ortada 7 aylık, anneye muhtaç bir çocuk var. Bebek ağladığı zaman bir keresinde ağzına çarşaf sıkıştırdı. Çocuk büyüdüğü zaman kendi kararı. O kimi isterse orada kalır. Ben buna hiçbir şekilde engel olamam zaten" diye konuştu.
Öte yandan telefonla ulaşılmaya çalışılan baba M.F., telefonlara cevap vermedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER 160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satmak isterken ...
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi 
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor ...
Güneydoğu Anadolu'da ilk defa bir okul kendi elektriğini üretiyor Çatıya kurulan güneş enerjisi ile okul kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu'da ilk defa bir okul kendi ...
2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Amedspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 146 ilaçlama personeli tekrardan işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 146 ilaçlama ...
Diyarbakır'da Urartu ve Roma dönemlerine ait eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Urartu ve Roma dönemlerine ait eserler ...
Diyarbakırlı minikler Çanakkale şehitlerini andı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minikler Çanakkale şehitlerini andı
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Urartu ve Rome dönemlerine ait eserleri giysilerinin içine saklamışlar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: ...
Ergani’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
YEREL HABERLER Ergani’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
STK temsilcilerinden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Coşkun’a destek
YEREL HABERLER STK temsilcilerinden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. ...
Dicle’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Dicle’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ...
Kırmızı ışığı ihlal eden tır, araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışığı ihlal eden tır, araca çarptı: 2'si ağır ...
Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: ...
Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin ...
Diyarbakır annelerinin feryadı beyaz perdeye taşınacak
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin feryadı beyaz perdeye ...
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'nin kapatılması için yürüyüş yaptı 563 gündür evlat nöbetine devam eden aileler: "HDP’nin makyajı aktı, kirli çamaşırları bir bir ortaya çıkıyor" "HDP terörden besleniyor, sigortası PKK’dır"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, HDP'nin kapatılması için ...
Bağlar Belediyesi, hizmet almayan bölge bırakmıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, hizmet almayan bölge bırakmıyor
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına destek
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye kapatma davasına ...
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan ...
Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket Kentte 30 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, manevi değeri yüksek takılarını satmak zorunda kalan vatandaşların ürünlerini emanete alıp bir süre sonra geldiklerinde aynı fiyattan kendilerine geri veriyor Yüksel, ayrıca belli bir zamandan sonra unutulup alınmayan emaneti hayır kurumuna bağışlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket Kentte ...
Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı; hedef 5 milyon turist
YEREL HABERLER Teröristlerin yakıp, yıktığı Sur'u devlet ayağa ...
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer ...