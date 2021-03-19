Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan bir evde, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, yanan eve girerek içeride bulunan vatandaşları kendi imkanları ile dışarı çıkarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından yaralı olarak kurtulan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 51 yaşındaki Bedia Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.