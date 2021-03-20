21 yıllık evliliğinin meyvesini sonunda aldı

Diyarbakır’da 21 yıldır evlat sahibi olmak isteyen Mehdiye ve Kahraman Kanat çifti müjdeyi aldı.

Mardin’den Diyarbakır’a evlat sahibi olmak için gelen ve 21 yıldır evlat özlemi çeken Mehdiye ve Kahraman Kanat çifti, birçok tüp bebek merkezlerinde defalarca deneme yapmalarına rağmen evlat sahibi olamadı. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift preimplasyon genetik tarama sonrası akupunktur, PRP ve tüp bebek tedavisi alan çift gebelik elde etti. 21 yıl sonra evlat sahibi olma müjdesini alan çift gözyaşları içerisinde çok mutlu olduklarını aktararak Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ve ekibine teşekkür ederek, evlatlarını kucağına alacağı günü iple çektiklerini kaydetti.

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