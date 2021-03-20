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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu'ndan engelli çocuklar için Mola Evleri Projesi müjdesi

İHA

Vali Karaloğlu'ndan engelli çocuklar için Mola Evleri Projesi müjdesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle düzenlediği uçurtma şenliği etkinliğine katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, engelli bireylere sahip ebeveynlerin gündelik işlerini yapabilmeleri için çocuklarını bırakabilecekleri Mola Evleri Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü gerçekleştirdiği uçurtma şenliğiyle kutladı. Kent Ormanı'nda düzenlenen şenliğe Vali Karaloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Sur İlçe Başkan Vekili İhsan Akkaya, daire başkanları, down sendromlu çocuklar ile aileleri katıldı. Down sendromunun tedavi edilecek bir hastalık olmadığını, bir farklılık olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Bir eksikleri yok fazlalıkları var, artı bir kromozom fazlalığı var. Down sendromlu bireylerin farkında olmak onların farkındalığını kabul ederek toplum içerisindeki yerlerini almasını sağlamak önemlidir. Onun için de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak etkinlikler yapılıyor. Bizde bu vesileyle Kent Ormanı'nda etkinlik düzenledik" dedi.

"Down sendromluların daha iyi yaşam koşulları için toplum duyarlı olmalı"
Down sendromluların toplumun içerisinde hak ettikleri yeri alması noktasında üzerlerine düşen tüm görevleri yapmaya hazır olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, bugün down sendromlularla birlikte olmaktan keyif aldığını kaydetti. Down sendromlularla ilgili topluma da önemli görevler düştüğünü aktaran Vali Karaloğlu, "Down sendromlu bireylerimizin farklılıklarını fark ederek yaşamamız gerekir. Onların farklarını fark ettiğimizde onların farklarına uygun yaşamı bilinçlendirdiğimizde toplum da daha huzurlu olacak" diye konuştu.

"Mola Evleri Projesi'ni yaygınlaştıracağız"
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "İhalesini yaptık ve bitirdik, Diyarbakır’da ilk defa Mola Evleri oluşturuyoruz. Birçok anne ve baba engelli yavrusunu bırakıp dışarıya çıkamadığı için, yıllarca evinden çıkamayan anne ve babalar olduğunu biliyoruz. Özellikle annelerin günün belirli saatlerinde çocuklarını Mola Evi'ne bırakabilecek. Anneler çocuğunu bıraktığı saatte dışarıdaki işlerini rahatlıkla yapabilecek. İlk etapta Mola Evleri'ni Yenişehir ve Kayapınar’da inşa edeceğiz. 45 ay içerisinde tamamlayıp özellikle yaşamını engelli çocuğuna vakfetmiş vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zaman içerisinde ihtiyaca göre bunların sayısını da artırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu down sendromlu çocuklarla fidan dikti
Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, down sendromlu çocuk ve aileleriyle bir araya geldi. Down sendromlularla yakından ilgilenen ve onlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, ayrıca çocukların uçurtma uçurma heyecanlarına ortak oldu. Down sendromlu çocuklarla uçurtma uçuran Vali Karaloğlu, etkinlik sonunda yine çocuklarla birlikte Kent Ormanı'na fidan dikti.

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