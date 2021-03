Kırsalda hizmet rekoru

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ Mahallesi ve bağlı mezralara 10 gün içerisinde 525 adet beton boru döşeyerek geçmiş yıllarda yaşanan su ve sel taşkınlarına karşı önlem aldı.

Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getirerek uzun yılların ihmali olan alt yapı ve üst yapıdan kaynaklı sorunları çözmeye devam ediyor. Eski adı Alatosun beldesi olan ve yerel yönetimler yasasıyla mahalle statüsüne dönüştürülen Karacadağ Mahallesinde ulaşımda aksamalara yol açıp tarım arazileri ve hayvanların zarar görmesine neden olan su ve sel taşkınlarına karşılık yer altına beton borular döşeniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 gün içerisinde Karacadağ Mahallesi merkez ile Laçin, Tezharap, Ziyaret, Terhane, Keloş, Darbey, Kum Deresi mezralarına 525 beton boru döşedi. 13 mezrası bulunan mahallenin merkezi ve mezralarında beton boru döşeme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Belediye ekipleri Kamışpınar Mahallesi merkezinde ise yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



"Her zaman ve her koşulda milletimize hizmet götürüyoruz"

Bağlar'ı iki yılda hizmet belediyeciliği ile tanıştırdıklarını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, uzun yıllar hizmete hasret kalan kırsal yerleşim yerlerinin hak ettiği seviyeye ulaşması için görevlendirdikleri ekiplerin bu bölgelerde aralıksız olarak çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “İlçe tarihinin en büyük hizmetlerini hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Bugün hamdolsun mesai gözetmeden her zaman ve her koşulda vatandaşına hizmet götüren bir belediye anlayışını oturttuk. Kırsal yerleşim yerlerine bir yandan yeni yollar açıyoruz, diğer yandan beton boru ve menfez köprüler inşa ederek ulaşımı ve yaşamı elverişli hale getiriyoruz. ‘Bağlar'da huzur ve hizmet var’ sloganımızı gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

