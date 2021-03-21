Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor

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Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, HDP´nin organize ettiği ve 5 bin polisin görev aldığı nevruz kutlamaları başladı. Nevruz kutlamasına katılanlar Hayat Eve Sığar (HES) koduyla alana alınıyor.

Diyarbakır'da, HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliği saat 10.00´da başladı. Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'ndaki etkinlikte 5 bin polis görev alıyor. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Vatandaşlar oluşturulan 5 ayrı noktadan koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak içeri alınıyor.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2021-03-21 11:11:00



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