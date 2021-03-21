Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor (2)

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HALAY ÇEKTİLER

Diyarbakır'da Bağlar ilçesindeki nevruz alanında başlayan kutlamalara çok sayıda kişi katıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde halaylar çekti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILMehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2021-03-21 12:26:35



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