Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemi ile alınacak personelle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kura ile işe alımın branş ve şartları açıklandı.

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Belediyesine kura yöntemiyle alınacak 423 personelle ilgili detaylar belli oldu. Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin tamamında işe alınacak personelin branş ve şartlarını internet sitesinde açıkladı. Vatandaşlar, Diyarbakır’da ve çalışılacak ilçede ikamet etme şartının bulunduğu iş başvurularını 22 Mart Pazartesi günü online olarak isbasvuru.diyarbakir.bel.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular 24 Mart Çarşamba günü saat 17.00’da sona erecek. Başvuruların bitmesinin ardından işe alımlarda herhangi bir sorun yaşanmaması ve şeffaf olması için yapılacak kura ile istihdama katılacak 423 kişi belirlenecek.



Personel alımı yapılacak branşlar ve kurumlar

Büyükşehir belediyesine, 2 elektrik ustası, 1 iş makinası elektrik ustası, 3 mekanik ustası, 1 mekanik ustası, 1 oto bakım ustası, 1 satın alma ve ambar personeli, 6 asfalt işçisi, 20 özel güvenlik, 2 asfalt serim operatörü, 4 kaldırım bordür taş usta yardımcısı, 2 kaldırım bordür taş ustası, 1 asfalt plent operatörü, 1 harita teknikeri, 1 bilgisayar teknikeri, 2 inşaat teknikeri, 2 çevre mühendisi, 1 şehir planlamacısı, 1 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi, 3 bilgisayar mühendisi alınacak.

DİSKİ’ye 2 ekat belgeli elektrikçi, 10 erkek silahlı özel güvenlik görevlisi, 2 kaynakçı, 7 kazıcı yükleyici operatörü, 2 paletli kepçe operatörü, 16 su tesisat ustası, 5 vidanjör şoförü, 1 silindir şoförü, 1 treyler operatörü, 41 beden işçisi alınacak.

Sur Belediyesine 10 şoför ve 40 temizlik işçisi, Yenişehir Belediyesine 86 temizlik işçisi, Kayapınar Belediyesine ise 100 temizlik işçisi alınacak.

Başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgiler Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yer alıyor.

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