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Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlandı (2)- Yeniden

DHA

Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlandı (2)- Yeniden


Emrah KIZILMehmet Mucahit CEYLANBurak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Nevruz Bayramı, HDP'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik kapatma davasına değinerek, "Biz halkımızın demokrasi, özgürlük ve barış umudunu, siyaset, barış yoluyla gerçekleştirmek için mutlaka hep birlikte yeni yollar yaratacağız. Yeni yollar açacağız" dedi.  
HDP'nin organize ettiği çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı nevruz kutlamaları Diyarbakır Valiliği'nin onayıyla merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda yapıldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle kutlamayan nevruz, bu yıl koronavirüs salgınına rağmen kutlandı. Sabah saatlerinde kutlamaların yapıldığı Nevruz Parkı'na gelenler, polis ekiplerinin oluşturduğu 5 kontrol noktasında alana alındı. Ekipler, Nevruz Parkı'na gelenlere, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yaptı. Nevruz kutlamaları nedeniyle bölgedeki birçok cadde trafiğe kapatılırken, alandaki güvenlik önlemleri kapsamında 5 bin polis görev aldı. Nevruz tertip komitesinde görevli ekipler, alanda kutlama yapanlara yönelik sık sık uyarı anonsları yaptı. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yapılan uyarı anonslarda, koronavirüs tedbirlerine uyulmaları istenildi. 
'NEVRUZ BARIŞA AÇILAN KAPIDIR'
Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, nevruzun barışa açılan bir kapı olduğunu ifade ederek, "Nevruz zulme ve ayrımcılığa karşı direnmenin adıdır. Nevruz, özgürlüğe olan tutkudur. Nevruz bir yaşam biçimdir, onurlu ve adil bir barışa açılan kapıdır. Nevruz bir buluşmadır, kucaklaşmadır, yan yana ve omuz omuza olmadır, birliktir. Nevruz, bütün birliklerin, kimliklerin eşit, hakça bir arada yaşamdır. Nevruz haykırıştır, hakikat yolculuğudur. Her nevruzda bu umudu güçlendiriyoruz. Bu umudu her nevruz ateş kadar sıcak tutuyoruz" dedi.
'MUTLAKA HEP BİRLİKTE YENİ YOLLAR YARATACAĞIZ'
Partisine yönelik kapatma davasına değinen Sancar, halktan aldıkları güçle demokratik siyasette ısrarlarını sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Siyasetle yenemedikleri HDP'yi, şimdi de savcılarını harekete geçirerek kapatmak istiyorlar. Öyle bir iddianame ki hukuk tarihine büyük bir ayıp olarak geçecek. Buldukları tek şey bizim barış sesimizdir, özgürlük isteğimizdir, demokrasi çalışmalarımızdır. Başka bir şey yok. Peki, hadi diyelim HDP'yi kapattılar, ya bu halkı ne yapacaksınız ? Yeni yollar açacağız. HDP bir dükkan mı? Siz nereyi kapatıyorsunuz? HDP budur, HDP halktır, halk HDP, umudun adresidir. HDP, bu ülkede özgürlük içinde, barış içinde yaşamın güvencesidir. Bizim pusulamız barış, rotamız özgürlük, irademiz eşitliktir. Tekçiliğe karşı çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz. Demokratik siyasete yönelen darbelere daha da güçlenerek cevap vereceğiz."
30'DAN FAZLA GÖZALTI
Nevruz kutlama alanında, HDP'nin bayraklarının yanı sıra terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, yasa dışı pankartlar yer aldı. Polis ekipleri, nevruz tertip komitesi görevlilerinden, alandaki yasa dışı pankart ve fotoğrafların toplatılmasını istedi. Sahnede, yasa dışı pankartların kaldırılmasına yönelik yapılan uyarı anonsları dikkate alınmadı. 
Öte yandan nevruz alanında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2021-03-21 16:07:49

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