Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası

Diyarbakır'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde bazı grupların terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı görüldü.

Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Nevruz etkinliğine katılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları üst kontrolünden geçirdikten sonra HES sorgulaması yaparak alana girişlerine izin verdi.

Etkinlikte bazı gruplar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterlerini ve terör örgütünün sözde bayraklarını açtı. Alanda terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.