'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Ongözlü Köprü'de düzenlediği 'Küçede Sanat Var' konser etkinliğinde halk, Nevruz Bayramı'nı halay çekerek kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı nedeniyle tarihi On Gözlü Köprüde düzenlediği 'Küçede Sanat Var' etkinliğiyle halka müzik ziyafeti verdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca her hafta farklı bir mekanda düzenlenen 'Küçede Sanat Var' etkinliği, bu kez halkın Nevruz Bayramı coşkusuna renk kattı.

Tarihi On Gözlü Köprüde gerçekleşen etkinlikte, konser alanında yakılan Nevruz ateşi etrafında katılımcılar uzun süre canlı müzik eşliğinde halay çekildi. Kent konservatuarı müzisyenleri seslendirdikleri Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılar dinleyicilerden büyük beğeni toplarken, Vatandaşlar, gerçekleşen konserle, Dicle Nehri, tarihi Ongözlü Köprü ve Kırklar Dağı'nın güzelliğiyle hoşça vakit geçirdi. Yoğun ilginin gösterildiği etkinliğe vatandaşların yanı sıra Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-03-21 18:29:57



