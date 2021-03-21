'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

DHA

'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Ongözlü Köprü'de düzenlediği 'Küçede Sanat Var' konser etkinliğinde halk, Nevruz Bayramı'nı halay çekerek kutladı.
Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı nedeniyle tarihi On Gözlü Köprüde düzenlediği 'Küçede Sanat Var' etkinliğiyle halka müzik ziyafeti verdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca her hafta farklı bir mekanda düzenlenen 'Küçede Sanat Var' etkinliği, bu kez halkın Nevruz Bayramı coşkusuna renk kattı. 
Tarihi On Gözlü Köprüde gerçekleşen etkinlikte, konser alanında yakılan Nevruz ateşi etrafında katılımcılar  uzun süre canlı müzik eşliğinde halay çekildi. Kent konservatuarı müzisyenleri seslendirdikleri Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılar dinleyicilerden büyük beğeni toplarken, Vatandaşlar, gerçekleşen konserle, Dicle Nehri, tarihi Ongözlü Köprü ve Kırklar Dağı'nın güzelliğiyle hoşça vakit geçirdi. Yoğun ilginin gösterildiği etkinliğe vatandaşların yanı sıra Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2021-03-21 18:29:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlandı / Ek ...
Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör örgütü ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi baharı 'Küçede Sanat Var' etkinliğiyle Dicle Vadisinde karşıladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi baharı 'Küçede Sanat ...
Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Nevruz Bayramı kutlandı (2)- Yeniden
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına vatandaşlar alana HES kodu ile girdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına vatandaşlar alana ...
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES ...
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den ...
Kura ile işe alımın branş ve şartları açıklandı
YEREL HABERLER Kura ile işe alımın branş ve şartları açıklandı
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES ...
Yenişehir’de dinamik denetim süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de dinamik denetim süreci devam ediyor
Bismil’de şehit Akdemir anısına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bismil’de şehit Akdemir anısına yaptırılan kütüphane ...
Kaymakam Türkmen, genç çiftin nikahını kıydı
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen, genç çiftin nikahını kıydı
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES ...
Kırsalda hizmet rekoru
YEREL HABERLER Kırsalda hizmet rekoru
Diyarbakırspor Antalya'da iki haftalık kampa girecek
YEREL HABERLER Diyarbakırspor Antalya'da iki haftalık kampa girecek
Vali Karaloğlu'ndan engelli çocuklar için Mola Evleri Projesi müjdesi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan engelli çocuklar için Mola Evleri ...
Diyarbakır'da Medeniyet Dilleri Atölyesi açıldı, Vali Karaloğlu Nevruz'u Kürtçe kutladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Ana dili politik istismar aracı olarak kullanma hastalığı devam ediyor" "Newroz piroz be, oldu mu becerebildim mi"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Medeniyet Dilleri Atölyesi açıldı, Vali ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kürtçe 'nevruz' mesajı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kürtçe 'nevruz' ...
Diyarbakır’da toplantı öncesi şehit yakınları kahrolsun PKK sloganlarıyla yürüdü DİŞAD 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplantı öncesi şehit yakınları ...
Şark Bülbülüne vefa
YEREL HABERLER Şark Bülbülüne vefa
Evlat nöbetindeki anne: Kızımın hayallerini çaldılar, eline silah verdiler
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Kızımın hayallerini çaldılar, ...
Eylemdeki anne Levent: “Çocukların elleri kalem tutacaktı, silah verdiler” Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Eylemdeki anne Levent: “Çocukların elleri kalem ...
'Lazer epilasyonda doğru makine ve teknik önemli'
YEREL HABERLER 'Lazer epilasyonda doğru makine ve teknik önemli'
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı