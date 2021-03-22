Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz (2)



AİLE SAYISI 218 OLDU

Diyarbakır'da, HDP binası önünde devam eden evlat nöbetindeki aile sayısı, Batman'dan gelen ve 2 oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Fahriye İbin (78) ile 218 oldu. Oğlu Mustafa'nın, 2012'de 24 yaşındayken, İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken, diğer oğlu Mehmet Sezgin'in de 2014 yılında 30 yaşında memurluk yaparken, kandırılıp, götürüldüğünü belirten İbin, HDP'den ve PKK'dan çocuklarını istediğini söyledi. Fahriye İbin, "Oğullarımı HDP ve PKK götürdü, geri versinler evlatlarımı" diyerek, gözyaşı döktü. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR

2021-03-22 15:33:54



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