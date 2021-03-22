Diyarbakır’da 2021 yılı biçerdöverle hasat kontrolörlük eğitimi verildi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından biçerdöver kontrolörlük eğitimi verildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından il ve ilçe müdürlükleri teknik personellerine pandemi kuralları kapsamında Bakanlığın biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı uyarınca biçerdöver kontrolörlük hizmet içi eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma Şube Müdürlüğü personeli ziraat mühendisi Mehmet Siracettin Altındağ ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli ziraat teknikeri Necati Alban tarafından verilen hizmet içi eğitim kursunda kursiyerlere biçerdöverle yapılan hasatta, hasat edilen ürünün tarladan depolanacağı alana kadar olan yolculuğundaki dane kayıplarının önüne geçmek ve milli ekonomiye katkı sağlamak için yapılması gerekenler teorik ve biçerdöver üzerinde uygulamalı olarak ders verildi.

Kurs sonunda kursiyerlere, Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş tarafından kontrolörlük kursu katılım belgesi verildi.

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